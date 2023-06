Simply Red a Trani: è sold out! Tutte le info disponibili

Ingresso: da Piazza Re Manfredi. Apertura porte ore 20:00. Inizio live ore 21:30.

Per chi arriva in auto, consigliamo le uscite della statale 16 Trani Nord e Sant'Angelo .

Aree parcheggio: Parcheggio via Finanzieri: Eurospin in via Barletta.

All'interno dell'area concerto è prevista una area drink & food, con prodotti e ingredienti di qualità forniti dai nostri partner. Per il beverage: vini Tormaresca, Acqua Orsini, Birra Peroni, vodka Altamura Distilleries. Per mangiare: focaccia barese, pinze farcite preparate da Molino Casillo con le sue farine pregiate, latticini Murgella, salumi Santoro, oppure vegane con ortaggi sott'olio.

Ricordiamo che in base alle leggi sulla sicurezza agli eventi, il personale potrà effettuare dei controlli all'entrata, e non si potrà entrare nell'area del concerto bottiglie, borracce, e spray di qualsiasi genere inclusi deodoranti e anti-zanzare.

Ci siamo quasi, è Simply Red time! Martedì 27 giugno Mick Hucknall con la sua band in piazza Duomo a Trani (BT) per la grande anteprima del Locus festival 2023. L'evento è sold out e non ci saranno biglietti disponibili all'ingresso.