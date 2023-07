Sol dell’Alba "anno del sogno": torna la magia del concerto all’alba con una edizione speciale

'

'

si appresta a spegnere le cinque candeline e lo fa con una edizione speciale.: è questo il claim scelto per l'edizione 2023 del concerto che si terrà alle prime luci del mattino di sabato 5 agosto.Dopo il sold-out delle precedenti edizioni, torna al teatro Mediterraneo di Bisceglie loper numero di musicisti coinvolti e per partecipanti registrati.l'esecuzione di alcune tra le più belle pagine della musica classica e non, la cornice di un teatro all'aperto a picco sul mare unico nel suo genere, la suggestione del sole che sorge dal mare e la colazione offerta al termine dello spettacolo dai Maestri pasticceri sono gli ingredienti della manifestazione che vedrà in scena l', realtà musicale riconosciuta fra le più prestigiose di Puglia dal, alla bacchetta del suo direttore stabile, M°Come da consuetudine, le prime note verranno intonate in piena oscurità, intorno alle 4.30, e l'esecuzione proseguirà raggiungendo il culmine nel momento esatto in cui il sole sorge dal mare di fronte al pubblico, fino alla conclusione, quando oramai è giorno, con la colazione consumata insieme, musicisti e spettatori. Veri e propri effetti speciali, poi, accompagneranno la musica per un risultati spettacolari assicurati.Il tutto, come hanno da sempre spiegato gli organizzatori - la stessa Orchestra Filarmonica Pugliese e l'agenzia di comunicazione- con l'intento di fornire un'esperienza 'a tutto tondo', in grado di coniugare, cioè, la maestosità del paesaggio, al gusto di uno dei prodotti dolciari più amati, alla pura poesia di un'orchestra che esegue brani che attingono a un repertorio internazionale. In una parola, per "non dimenticare di stupirci di fronte alla bellezza".La quinta edizione del format vedrà confermata la storica partnership con l', grazie alla quale anche quest'anno l'evento si farà promotore delle tipicità locali.. Sin dalla prima edizione, al termine del concerto il dolce tipico e vero e proprio simbolo di Bisceglie,e, dal 2014, inserito dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari tra i, viene, infatti, servito, insieme a un caffè caldo, a tutti i partecipanti per celebrare l'artigianalità ma anche per omaggiare la città che ospita la manifestazione.Altra conferma, il 'gemellaggio' della manifestazione con: il celebre blog che ha come fine proprio quello di farsi portavoce delle meraviglie di Puglia nel mondo anche quest'anno lancerà la maglietta dedicata all'evento.L'evento, inoltre, è stato oggetto di un protocollo d'intesa traIl documento, siglato pubblicamente durante una conferenza stampa dal Presidente di Confindustriae dal Sindaco di Biscegliealla presenza del direttore del Dipartimento Cultura della Regione Puglia,Nellambito del patto, i firmatari si sono impegnati specificamente alla costituzione di una task force che si occuperà di coordinare le attività di promozione dellevento, soprattutto al fine di accrescerne la valenza sociale, etica, istituzionale e imprenditoriale.L'evento gode del patrocinio di Ministero della Cultura, Regione Puglia, Provincia della Bat, Comune di Bisceglie, Confindustria Puglia, Ance Puglia, Camera di Commercio di Bari e Bat, Fondazione Puglia, Puglia Promozione.