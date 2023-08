Sold out per il concerto all'alba Nessun Dorma, dalle 4.40 al Molo San Nicola

La Fondazione Aldo Ciccolini, ente rinomato per la promozione della musica classica, ha messo in piedi questa straordinaria esibizione, che promette di lasciare il pubblico senza fiato. Nessun Dorma presenterà il Duo Alborada, due virtuosi pianisti nati in Puglia e acclamati a livello internazionale: Alfonso Soldano e Giuseppe Greco. Questi talentuosi artisti si esibiranno su due pianoforti grancoda, 176 tasti e 20 dita che si muoveranno all'unisono per creare un'esperienza musicale unica.

Alfonso Soldano è un pianista concertista e didatta italiano. Premiato nel 2013 come miglior giovane artista italiano, è il protagonista delle stagioni musicali 2023 e 2024 che prevedono, tra gli altri appuntamenti, concerti a Zurigo e Husum/Amburgo (Festival delle Rarità pianistiche), Fondazione Grassi di Martina Franca, Festival Herbst Musicaux di Verona, un nuovo tour di concerti e masterclass in Cina e USA.

Al suo fianco, Giuseppe Greco. All'attività di solista affianca quella cameristica in diverse formazioni come quella in duo col celebre pianista Bruno Canino e quella col soprano Maria Laura lacobellis. Ha inciso l'integrale delle Sonate e Fantasia di Mozart per l'etichetta OnClassical più altri dischi con opere di Scarlatti, Beethoven e Chopin.

Il concerto sarà caratterizzato dalle melodie più celebri, entusiasmanti e amate di tutti i tempi. La luna, il sole e il profondo mare saranno le principali ispirazioni di questa performance emozionante, che si svolgerà proprio nel cuore del mare aperto. Più di una semplice esibizione musicale: sarà un'esperienza che coinvolgerà tutti i sensi, unendo la bellezza della musica classica all'incredibile scenario naturale dell'alba sul mare.

Un'opportunità da non perdere per gli amanti della musica classica di immergersi in un'esperienza senza tempo e di godere di un'alba indimenticabile. L'associazione Domenico Sarro, in collaborazione con la Fondazione Aldo Ciccolini, invita tutti gli appassionati di musica e coloro che desiderano vivere un momento magico a partecipare a questo evento straordinario.

Lo spettacolo Nessun dorma gode del sostegno economico della Città di Trani e del Patrocinio della Provincia Bat.

Biglietti disponibili al seguente link.

