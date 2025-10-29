Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici
Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici
Politica

Sposarsi a Trani: via libera ai matrimoni civili in ville, lidi e palazzi storici

La Giunta approva l'elenco delle sette strutture private che diventano Uffici di Stato Civile. Previste nuove tariffe e incentivi per il personale

Trani - mercoledì 29 ottobre 2025 12.01
La Giunta comunale di Trani ha approvato una delibera destinata a cambiare il volto dei matrimoni e delle unioni civili in città. Rispondendo a una richiesta sempre crescente da parte di cittadini e turisti, affascinati dal pregio architettonico e ambientale della città, l'amministrazione ha ufficialmente istituito sette nuove sedi private come "Uffici separati dello Stato Civile".

La decisione, formalizzata nella delibera N° 96 del 22 ottobre 2025, permette di celebrare il rito civile al di fuori delle tradizionali sale del Palazzo di Città, aprendo le porte a location di particolare pregio storico, turistico e ambientale. Questo passo è stato reso possibile grazie a un avviso pubblico, lanciato ad aprile, con cui il Comune ha invitato i proprietari di strutture idonee a concederle in comodato d'uso gratuito per cinque anni (2025-2030), garantendo così l'uso esclusivo dei locali all'ente per il tempo necessario alla celebrazione, come richiesto dalla legge.

Dopo le verifiche tecniche, la Giunta ha approvato l'elenco delle sette strutture private che da oggi diventano sedi ufficiali per matrimoni e unioni civili:
  • Villa Sant'Elia (Villa Sant'Elia S.r.l.)
  • Il Salto dell'Acciuga/Versante Est (L'Abbaia S.r.l.)
  • Lavinia Bianchi Ricevimenti (Lavinia Eventi S.r.l.)
  • Villa Ascosa (G.M. Group di Roberto Gargiuolo & C.)
  • Palazzo San Giorgio (Società Terme Margherita di Savoia S.r.l.)
  • Villa Vittoria Eventi (Cisa Estate S.r.l.)
  • Gota Beach (Gota Beach S.r.l.)
La celebrazione dei riti in queste nuove sedi, specialmente durante i fine settimana e i giorni festivi, comporta un inevitabile aggravio organizzativo e oneri maggiori per l'amministrazione comunale. Per questo motivo, la delibera stabilisce l'aggiornamento del sistema tariffario per questi "servizi a domanda individuale". I proventi derivanti dalle tariffe pagate dai nubendi serviranno a coprire i costi diretti e indiretti del servizio. Inoltre, la Giunta ha stabilito che una quota pari al 50% dei proventi sarà destinata a compensi incentivanti per il personale dipendente (Ufficiali di Stato Civile e personale di supporto) che gestirà le celebrazioni, coprendo anche le spese di trasporto per raggiungere le diverse sedi. Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato trasmesso alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, come previsto dalla normativa.
  • Comune di Trani
  • Unioni civili
Altri contenuti a tema
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Associazioni Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni" Cinque giovani con disturbo dello spettro autistico concludono il progetto (sostenuto da TAF e Trani Hair Festival) dedicato alle autonomie, mostrando i progressi in un evento conviviale
1 Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis Attualità Trani: addio al semaforo e al photored, arriva la rotatoria tra via Malcangi e viale De Gemmis L'opera da 157mila euro, a cura di Constructa, sarà inaugurata insieme a un nuovo parco di 6.000 mq. L'amministrazione punta a sostituire gli incroci semaforici per maggiore sicurezza ed efficienza
Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Enti locali Trani: il Comune punta sull'Intelligenza Artificiale Acquistate due licenze di ChatGPT Pro per supportare il personale, velocizzare le pratiche e migliorare l'efficienza dei servizi dopo la sperimentazione nel settore edilizio
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Vita di città 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate Il programma delle cerimonie istituzionali: sabato la Messa al Cimitero con Mons. D'Ascenzo, lunedì la deposizione della corona in Villa Comunale
Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Enti locali Carta “Dedicata a Te 2025”: pubblicato l’elenco dei beneficiari Contributo di 500 euro per nucleo familiare
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Eventi e cultura Trani ricorda Michele Rizzi: in un libro le sue poesie d'amore Venerdì 24 ottobre, in Biblioteca, la presentazione del libro postumo che celebra l'amore, nel primo anniversario della morte dell'autore
Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attualità Trani, laboratorio "Halloween Cookie": al Family Lab oggi si cucina in famiglia Attività gratuita per bambini e genitori guidata da Ramona Larosa. Inizio alle ore 17:30.
Confindustria Bat: "Istituire un Comitato provinciale per lo sviluppo economico e industriale "
29 ottobre 2025 Confindustria Bat: "Istituire un Comitato provinciale per lo sviluppo economico e industriale"
Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
29 ottobre 2025 Scrutatori, tutto tace a Trani: Etica e Politica insiste su trasparenza e criteri oggettivi
Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni "
29 ottobre 2025 Autonomia e inclusione: a Trani l'aperitivo è preparato dai ragazzi de "Gli Aquiloni"
Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
29 ottobre 2025 Terza Categoria, l’Asd Trani a punteggio pieno: cuore e grinta contro la New Team Cellamare
Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
29 ottobre 2025 Giovanni Vurchio (PD): «Minervino è una comunità ricca di storia, cultura di una straordinaria accoglienza»
Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
29 ottobre 2025 Flavio Civita (FdI): «Sulla sanità progettare secondo i bisogni del territorio»
Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto "
29 ottobre 2025 Manifesti anonimi contro il segretario De Santis, Ciliento: "Stigmatizzo quanto accaduto"
1
De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
29 ottobre 2025 De Feudis: “Emiliano ha aperto una stagione di coraggio. Ora serve consolidarla con il rinnovamento di Decaro”
2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
29 ottobre 2025 2 e 4 novembre, Trani celebra Defunti e Forze Armate
Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
29 ottobre 2025 Paraculissima OFF arriva in Puglia: tre giorni di arte e fumetti a Trani
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.