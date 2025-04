“Storie di Puglia. Fotografie di Gianni Berengo Gardin” al Beltrani fino al 30/06/2025

Monografica curata da Alessia Venditti per 35 scatti d'autore in rigoroso e splendido bianco/nero

Un'altra grande mostra organizzata dallaattende ora il pubblico, dopo il successo delle esposizioni con i lavori di Tina Modotti, Ferruccio Ferroni, Letizia Battaglia e Giuseppe Cavalli, dal 16 aprile al 30 giugno 2025 trentacinque opere del maestro della fotografiasaranno esposte a Trani (BT).questo è il titolo della mostra a cura di, che porta a Palazzo Beltrani per la prima volta, una monografica dedicata ai territori di Puglia, ci sono anche scatti di Trani, Porto e Cattedrale, esclusivamente a firma del maestro Berengo Gardin, scatti celebrati con la sua cifra inconfondibile in bianco e nero perchè: «Il colore distrae dal il reportage»..Unanimemente annoverato tra i più grandi autori della storia della fotografia,è appassionato bibliofilo e collezionista. Nasce a Santa Margherita Ligure nel 1930 e inizia a fotografare negli anni Cinquanta. I suoi primi lavori vengono pubblicati su "Il Mondo" di Mario Pannunzio, con cui collabora fino al1965; in quell'anno, dopo aver vissuto tra Roma, Venezia, Lugano e Parigi, si stabilisce a Milano.Trentacinque sono gli scatti divisi in tre spazi, con una saletta dedicata al filmato, anch'esso in B/N, dell'intervista che proprio Alessia Venditti ebbe a fare al maestro Gardin: "La mostra di Palazzo Beltrani - sostiene la curatrice - si pone come obiettivo il racconto di tale metamorfosi riferita alla Puglia e si configura quale prezioso strumento di riflessione sul presente. Al contempo, l'esposizione stessa celebra la terra che la ospita mediante il sapiente sguardo narratore di Berengo Gardin, che delle trasformazioni dell'intera nazione è teste incontrastato".