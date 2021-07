Tamponato a un incrocio a Trani l'attore Riccardo Scamarcio

Già il tamponare una Porsche nera non deve essere cosa da tutti i giorni, peraltro non troppo piacevole per l'idea di dover risarcire un danno a una automobile così lussuosa .Ma veder uscire poi dall'abitacolo di un auto così un gran bell'uomo e realizzare che quel bell'uomo altri non è che il divo andriese Riccardo Scamarcio incuriosisce quanto alla reazione sbigottita che deve aver avuto la donna al volante che ha oggi vissuto questa situazione.È infatti accaduto che in via Papa Giovanni XXIII a Trani una signora abbia tamponato appunto il Porsche di Scamarcio: pare che il sinistro si sia risolto con una composizione amichevole.Di più non ne sappiamo ma rileviamo ancora una volta come incidenti nella nostra città continuano a verificarsi quasi quotidianamente , l'ultimo nello stesso incrocio proprio ieri.Che dire? Che non sappiamo se definire per la signora il tampone di oggi negativo o positivo. Se fosse una ammiratrice, decisamente fortunato.