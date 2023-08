Tra viaggi di fede, delfini e Kyrie Eleison: domani a San Magno il libro dedicato a San Nicola il Pellegrino

Dopo la presentazione ufficiale avvenuta nel corso della festa patronale insieme a religiosi da tutto il Mediterraneo, un incontro più informale intorno alla figura di San Nicolino avrà luogo domani sera, domenica 6 agosto alle 20:30 nel cortile di della chiesa di San Magno.Maurizio di Reda insegnante di religione e scrittore alla sua prima pubblicazione ufficiale - "San Nicola Kyrieleison - La follia del Vangelo" , pubblicato per i tipi editoriali il Cerchio di Rimini - terrà una conversazione insieme a Stefania De Toma sui lavori di ricerca condotti sulla figura del Santo , sul suo apostolato da innamorato e folle per Dio, sulle leggende da cui la sua vita è avvolta , sui fondamenti storici che l'hanno portato nella città di Trani e soprattutto sul ruolo che ha avuto nella diffusione della fede Cristiana.Padre Guglielmo Spirito è autore della prefazione e Mons. Natale Albino , attualmente Segretario della Nunziatura Apostolica che ha sede in Gerusalemme, autore della postfazione.