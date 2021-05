Tutti in mascherina per tornare a casa, ma in un solo autobus non serve a nulla

Altrimenti,come vediamo da questa fotografia, è tutto inutile

Facile dire: usate prudenza per evitare i contagi, anche ora che la campagna vaccinale è inoltrata: il desiderio di condivisione di socialità sono del tutto comprensibili e l'arrivo dalle città limitrofe nella nostra bella città è pratica consueta da sempre.Ora, che invitare alla prudenza non sia accompagnato da una facilitazione da parte della pubblica amministrazione a avere comportamenti che evitino il contagio sono belle parole.Mettere poi a disposizione di un flusso prevedibilissimo di visitatori della città un solo autobus - che per legge non può trasportare in questo momento più di 38 persone- che riporti a casa i ragazzini senza macchina che hanno trascorso le ore del sabato lecitamente a Trani, è un altro.Le fotografie dell' assembramento e dell'assalto all'unico bus diretto a Andria in serata sono eloquenti e la dicono lunga di una inefficienza alla quale probabilmente si sarebbe potuto è dovuto pensare per tempo. E, notiamo chiaramente dalla fotografia, i ragazzi indossano in gran parte la mascherina correttamente.Il covid-19 gira ancora tra noi in maniera subdola e le cautele dei cittadini devono poggiarsi su quelle predisposte dalle mministrazioni.