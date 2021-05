Un banco di scuola in Africa col suo nome: il dono speciale di piccoli alunni alla loro maestra

Se la fotografia di questo bambino tenuto in braccio dietro un banco di legno con la scritta "maestra Annamaria" può emozionare tutti noi, possiamo solo immaginare l'emozione provata dalla maestra Annamaria nel sentirsi consegnare questa immagine dai suoi alunni.Un regalo di compleanno davvero speciale quello degli alunni della classe seconda D della scuola De amicis di Trani alla loro maestra in occasione del suo compleanno , attraverso il tramite della volontaria Annalisa Mascia.Un gesto pieno di significato verso coetanei che ancora oggi nel 2021 fanno lezione seduti per terra ma sempre di più grazie alla solidarietà possono avere dei veri e propri banchi di legno su cui armarsi degli strumenti più importanti per il loro futuro: lo studio.L'organizzazione "Kenya school desk" permette una scuola possibile nelle aree più povere del Kenya. Per maggiori informazioni il portale di riferimento è https://kenyaschooldesk.org/dona-il-tuo-5x1000-a-kenya-school-desk/Che l'iniziativa sia stata presa e condivisa da nostri bambini è fatto prezioso, anche perché sappiano quale valore sia per loro poter vivere in un paese in cui la scuola è permessa a tutti e in condizioni confortevoli e serene.Che in una società del futile e della apparenza si scelga di fare doni che siano a loro volta doni per il prossimo con meno possibilità è ancora più prezioso.