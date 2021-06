Due feriti gravi su via Papa Giovanni per incidente in moto nella notte

Quello di piazza Plebiscito non è stato l'unico incidente stradale: nel corso della notte c'è stato un altro grave sinistro, in via Papa Giovanni, con una moto con 2 persone a bordo.Nessun altro mezzo coinvolto, la dinamica dell'incidente è ancora in fase di ricostruzione: tra le ipotesi un ostacolo da evitare o semplicemente la perdita di controllo del mezzo per cause ancora da accertare.I due, pare feriti in modo grave (uno dei quali portato di urgenza in sala Operatoria), sono stati trasportati all'ospedale di Andria dal 118.Sul luogo sono intervenute le forze dell'ordine per i necessari rilievi.