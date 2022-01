Un grosso albero si accascia in via Merano: il cancello frena la caduta sulle auto parcheggiate

Allarme ieri sera a tarda ora in via Merano, la strada che collega via Dalmazia con piazza Dante, dove a causa del forte vento un maestoso albero interno ad un giardino condominiale si è lentamente accasciato verso la strada: la sua caduta è stata attutita fortunatamente dal cancello, prima di finire sulle auto parcheggiate o raggiungere le abitazioni sull'altro fronte della carreggiata. La strada è stata chiusa da entrambe le direzioni, sono state spostate le auto parcheggiate in quei pressi e messa in sicurezza l'area con l'intervento della Polizia di Stato; è stato poi necessario poi l'intervento dei Vigili del Fuoco che con le motoseghe hanno tagliato l'arbusto a cominciare dalla cima, evitando danni a cose e persone.