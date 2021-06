Un incendio di sterpaglie lungo una stradina di Capirro fermato ieri sera dai Vigli del Fuoco

Non erano ancora le 22,00 quando i Vigili del Fuoco sono intervenuti con due mezzi in Strada vicinale Moschetto angolo via Croazia per spegnere un incendio che , sviluppato lungo le sterpaglie che costeggiano la stradina, si faceva sempre più minaccioso allungandosi sulla vegetazione inaridita dal gran caldo di questo periodo.Il tempestivo intervento pare non abbia intaccato i numerosi ulivi i numerosi ulivi che si trovano nel terreni adiacenti ma mattinata si potranno verificare eventuali danni a piante e alberi.Sul luogo intervenuta anche la Polizia Locale per i necessari rilievi e per fermare gli accessi nella zona , ripristinati già prima delle 22.30.