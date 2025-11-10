Natale da Favola
Un Natale da favola: l’evento di Prisma Store che sabato ha fatto sognare grandi e piccini

L’iniziativa - nel centro di Barletta - inaugura la stagione delle feste con musica, spettacoli e un’atmosfera da fiaba

Le note dei violini, la simpatia dei mimi, il profumo di zucchero filato e il luccichio delle luci hanno annunciato che il Natale è davvero alle porte. Con l'evento "Un Natale da favola", organizzato dal negozio presente a Barletta, Prisma, la città ha respirato l'atmosfera più attesa dell'anno. Fin dal primo istante, chi ha attraversato le vie del centro si è immerso in un'atmosfera incantata.
Da anni Prisma è un punto di riferimento per gli amanti delle decorazioni e dei regali natalizi. Ogni anno, i titolari scelgono di non limitarsi a esporre prodotti, ma di trasformare il loro spazio in un luogo dove rivivere lo spirito delle feste.

Cleonice, la titolare, racconta: "Un Natale da favola nasce come un evento dedicato al Natale, perché il Natale è un momento magico, l'occasione per creare un Natale animato dedicato alle famiglie, ai bambini e ai nostri clienti. C'è un fortissimo ritorno al Natale tradizionale, quindi il trend è sicuramente tanto rosso, tanto verde e tanto oro".

Abbiamo infine chiesto a Cleonice cosa significasse per lei il Natale: "È sicuramente un momento di lavoro importante, ma è anche un momento per stare insieme, in famiglia, con le luci, le emozioni, e i ricordi".

Le parole trovano conferma negli sguardi dei visitatori, famiglie, coppie e bambini; c'è chi si ferma a fare una foto, chi si lascia trasportare dalla melodia del violino, chi semplicemente si gode quel momento in cui la routine lascia spazio alla magia.

L'evento, accolto con entusiasmo, ha mostrato quanto il desiderio di stare insieme e di condividere momenti autentici sia ancora vivo in ognuno di noi. Tra musica, arte e dolcezza "Un Natale da favola" ha lasciato un segno luminoso che accompagnerà la città nelle settimane a venire.

