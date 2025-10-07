Attualità
Un Natale unico, bando per iniziative natalizie di welfare
Per offrire possibilità di svago per i più fragili
Trani - martedì 7 ottobre 2025
L'Amministrazione promuove nel periodo natalizio (dall'1 dicembre 2025 all'11 gennaio 2026) la realizzazione di eventi nel Comune di Trani che offrano ai soggetti più fragili del territorio possibilità di svago e di socializzazione nonché attività solidali destinate ai soggetti maggiormente esposti al rischio di emarginazione e povertà mediante proposte provenienti da soggetti, in forma singola o aggregata nonché da soggetti costituiti nelle forme giuridiche previste dall'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (cd. "Codice del Terzo Settore").
Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione in Albo pretorio del presente Avviso (6 ottobre 2025).
Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di inammissibilità, entro le ore 12 del trentesimo giorno decorrente dalla pubblicazione in Albo pretorio del presente Avviso (6 ottobre 2025).