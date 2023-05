La voce e il sorriso di Federica tra il mare e il cielo di Trani: ecco il video di "Un'ala di riserva"

È davvero il gioioso sorriso emanato letteralmente da ogni poro del suo bel viso a brillare più del cielo, del mare e delle meravigliose riprese che fanno da sfondo alla canzone " Credere, un'ala di riserva", con cui Federica Paradiso ha trionfato col Premio della Critica all'ultimo festival della canzone Cristiana durante la kermesse sanremese dello scorso febbraio.Una canzone improntata sull'amore di Dio, accompagnata dalle splendide parole di Don Tonino Bello, l'altra ala del Signore, ma che davvero attraverso Federica diventa un inno d'amore per la vita, che attraverso la fede sta riuscendo a superare gli ostacoli pur nel buio di una condizione fisica che la compagna Dalla sua nascita. Federica è la prova che si può essere immersi nella luce, attraverso la Fede ma anche attraverso l'arte l'amore, lo studio, la musica,che lei davvero è uno strumento di preghiera e di unione con Gesù straordinario."Che vita è senza credere?", canta Federica, e come dice il testo della canzone, Lei si fa voce del silenzio di Dio che le parla nel cuore: "Tu sei il mio centro, mi parli dentro". L'inciso centrale della canzone resta dentro, davvero, ha un suono che si sente subito familiare e che il video accompagna nel renderlo ancora più coinvolgente. Brilla Federica mentre canta dal campanile della cattedrale, seduta al pianoforte, o sorride al banco del "trucco e del parrucco" come le vere dive: e piano piano il suo sogno di diventare una cantante professionista prende sempre più corpo, la sua voce dal timbro inconfondibile appena sabbioso, elegante, come nato dalla spuma della risacca delle onde sulla spiaggia. Le parole della canzone di Federica sono un tutt'uno con il suo sorriso, con il mare con il cielo, con l'arte, sono un distillato di Bellezza nel senso più puro, autentico e alto del termine. Sarebbe bello diventasse sempre più virale e che dall'alto del campanile inviasse un messaggio di speranza e amore in questa umanità che ne ha sempre più bisognoleri sera, nella sala del Polo Museale la presentazione ufficiale del video, on-line dalla mezzanotte di oggi, alla presenza di una raggiante Federica introdotta dal giornalista Antonio Procacci. Scritta dal cantautore molfettese Mizio Vilardi, la canzone si ispira alle parole di don Tonino Bello, di cui quest'anno ricorrono i 30 anni dalla morte.Il videoclip è stato interamente girato a Trani, in alcuni dei luoghi più belli della città, dal campanile della Cattedrale al trabucco, passando da altri scorsi meravigliosi. L'idea e la direzione creativa sono firmate da Luciano Zitoli, che ha curato personalmente anche le riprese con il drone, riprese e montaggio sono invece di Alberto Matera.