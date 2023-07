Una famiglia tranese in fuga dall'incendio di Rodi: il sindaco allerta la Farnesina

C'è anche una famiglia tranese fra i 30mila evacuati nell'area di Rodi, in Grecia, dove un incendio di vaste proporzioni sta causando seri pericoli: padre, madre e figlia di 8 anni si trovavano in vacanza in quei luoghi in cui è ancora fuori controllo la situazione, nell'isola di Rodi,dove un incendio sta letteralmente distrutto abitazioni e alberghi, oltre ad una vasta porzione di foresta.Giunge notizia che il sindaco Bottaro, dopo aver personalmente contattato la Farnesina, ha scritto all'unità di crisi una PEC per chiedere che sia sia fornito aiuto ed assistenza ad una famiglia di Trani in fuga dalle fiamme a Rodi. Nel nucleo è presente una minore di 8 anni. Al momento la famiglia ha trovato un riparo di fortuna ma la situazione resta particolarmente critica anche nel posto dove hanno trovato provvisorio alloggio.Seguono aggiornamenti.