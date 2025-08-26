Una Notte al Museo
Una Notte al Museo
Eventi e cultura

Una Notte al Museo, il 28 agosto si vola tra i “Giganti del Sistema Solare"

Un viaggio tra scienza, arte e meraviglia cosmica per tutta la famiglia tra gli anelli di Saturno e i venti di Nettuno

Trani - martedì 26 agosto 2025 10.13
L'eccitante volo nello spazio continua con il prossimo appuntamento di "Una Notte al Museo", in programma giovedì 28 agosto al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani. Dopo il successo delle prime due serate estive, l'iniziativa torna con un nuovo tema affascinante: "Giganti Lontani: Nettuno e Saturno". Un viaggio tra i colossi del Sistema Solare, pensato per stupire grandi e piccini con lezioni di astronomia, laboratori creativi, visite di collezioni e mostre e osservazioni celesti.
Organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, la serata si snoderà a partire dalle ore 16:00. I visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti del museo e della Pinacoteca "Ivo Scaringi", oltre alla mostra fotografica "Storie di Puglia", con scatti d'autore tratti dall'Archivio Gianni Berengo Gardin (in programma fino al 31 agosto). In parallelo, saranno proiettati video-documentari che raccontano il patrimonio culturale e paesaggistico della città di Trani.

Alle ore 21:00, spazio alla creatività dei piccoli esploratori con il laboratorio "Il sistema solare in una scatola!", pensato per bambini dai 6 ai 12 anni (accompagnati da almeno un genitore). Un'attività che unisce astronomia e fantasia, dove i più piccoli potranno rappresentare i pianeti giganti con colori, forme e storie immaginate. La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione è inclusa nella formula "Family Card" (a 25,00 euro), che consente l'ingresso agevolato a gruppi familiari.

Il momento clou della serata sarà alle 21:30, quando telescopi professionali e divulgatori scientifici guideranno il pubblico in un'osservazione astronomica sotto il cielo della Corte Davide Santorsola dedicata a Nettuno e Saturno. Saturno sarà visibile in tutto il suo splendore. I suoi iconici anelli, composti da miliardi di particelle di ghiaccio e roccia, offriranno uno spettacolo mozzafiato. Con oltre 140 lune, tra cui Titano ed Encelado, Saturno è un mondo complesso e ricco di misteri. Nettuno, il pianeta più lontano del Sistema Solare, sarà protagonista di un racconto affascinante tra mitologia, scienza e mistero. Sebbene invisibile a occhio nudo, sarà possibile osservarlo come un piccolo disco bluastro attraverso strumenti avanzati. Con venti che superano i 2.000 km/h e la misteriosa "Grande Macchia Scura", Nettuno incarna il fascino dell'ignoto e dell'estremo. Un'occasione unica per scoprire come questi giganti influenzano la dinamica celeste e cosa ci raccontano sull'origine del nostro sistema planetario.

«Una Notte al Museo è un'esperienza immersiva tra cielo e cultura, un invito a guardare oltre il quotidiano, a esplorare la meraviglia dell'universo con gli occhi dell'arte, della storia e della scienza», affermano gli organizzatori. I biglietti (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro, ticket Famiglia: 25,00 euro) sono disponibili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/una-notte-al-museo/264045

La prenotazione per il laboratorio per bambini è obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/zwU1JSWSC1t17ahz8. Dopo "Giganti Lontani", il ciclo di Una Notte al Museo si concluderà martedì 30 settembre con "Anelli e crateri: il fascino di Saturno e della Luna", sempre con laboratori per ragazzi dai 6 ai 12 anni e osservazioni astronomiche.

L'evento si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama l'universo e desidera viverlo in un contesto unico, tra le sale storiche del Palazzo delle Arti Beltrani e le sue collezioni e le profondità del cielo estivo.

I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206.
Si può prenotare anche dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.

Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
  • Palazzo Beltrani
Altri contenuti a tema
“Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani “Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani Nella corte del Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem protagoniste di un viaggio sonoro che unisce radici e futuro.
Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani Speciale Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani Il 31 agosto “Nada Será Como Antes” nella Corte Davide Santorsola
"Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem "Alma Donna", stasera al Beltrani Lisa Manosperti e Badrya Razem Due voci, mille emozioni. Nella magica Corte Davide Santorsola di Palazzo delle Arti Beltrani a Trani, un concerto che celebra la forza creativa delle donne nella musica, tra tradizione e innovazione
Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed” Domenico Cartago a Palazzo delle Arti Beltrani con “Seabed” Il pianista ha eseguito le sue composizioni nel concerto di ieri sera in corte “Davide Santorsola”
Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone" Antonio Decaro si racconterà a Trani il prossimo 27 agosto: "La politica si fa vicino alle persone" L'ex sindaco di Bari e attuale europarlamentare presenterà il suo libro "Vicino" a Palazzo Beltrani, in un incontro che esplorerà il rapporto tra impegno civile e quotidianità
Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio Puglia in danza a Trani : un festival che unisce arte, cultura e territorio Dal Festival Città di Danza alla crescita di una comunità artistica consapevole, il racconto di chi ha trasformato la danza in patrimonio culturale e sociale
Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani Filippo Graziani unplugged a Trani: l'anima di Ivan rivive a Palazzo Beltrani L'unica data pugliese del tour per gli 80 anni di Ivan Graziani incanta il pubblico, con il figlio Filippo che dimostra come l'universo del cantautore sia più vivo e attuale che mai
"Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano "Un bastardo venuto dal sud", il recital sulla vita, le passioni e la poesia di Franco Califano Palazzo Beltrani si è acceso, grazie a Fabio Cursio Giacobbe, Carla Bavaro a Alberto Iovene, per un recital che ha raccontato il "Califfo" uomo dietro la leggenda, omaggiando il compianto regista Pietro Genuardi
“Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
26 agosto 2025 “Alma Donna”: la voce femminile si fa rito, memoria e rivoluzione a Trani
Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
26 agosto 2025 Sessant’anni fa l’attentato di Sesto Pusteria: Trani ricorda il Carabiniere Luigi de Gennaro
Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
26 agosto 2025 Rosàlia De Souza porta la nuova Bossa Nova a Trani
Disabilità, anche Trani tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
26 agosto 2025 Disabilità, anche Trani tra le stazioni del Circuito Sala Blu di Rete Ferroviaria Italiana
Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport
26 agosto 2025 Torna Natalonga, a Trani tra tutela e cura della natura e tanto sport
"Una vita senza sbarre " di Giannicola Sinisi presentato alla 16esima edizione di "Libri nel Borgo Antico "
26 agosto 2025 "Una vita senza sbarre" di Giannicola Sinisi presentato alla 16esima edizione di "Libri nel Borgo Antico"
Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti”
26 agosto 2025 Raffaella Merra (Azione Trani): “L'abbandono scolastico è una ferita sociale, servono progetti concreti”
Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt
25 agosto 2025 Autoarticolato in avaria in via Sant'Annibale Maria di Francia: traffico in tilt
Ci risiamo: mini bus rimane incastrato sulla rampa d'accesso della 16bis a Trani centro
25 agosto 2025 Ci risiamo: mini bus rimane incastrato sulla rampa d'accesso della 16bis a Trani centro
Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
25 agosto 2025 Incontro a sorpresa: Enrico Brignano a Barletta per una bici Frama
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.