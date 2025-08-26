Eventi e cultura
Una Notte al Museo, il 28 agosto si vola tra i “Giganti del Sistema Solare"
Un viaggio tra scienza, arte e meraviglia cosmica per tutta la famiglia tra gli anelli di Saturno e i venti di Nettuno
Trani - martedì 26 agosto 2025 10.13
L'eccitante volo nello spazio continua con il prossimo appuntamento di "Una Notte al Museo", in programma giovedì 28 agosto al Palazzo delle Arti Beltrani di Trani. Dopo il successo delle prime due serate estive, l'iniziativa torna con un nuovo tema affascinante: "Giganti Lontani: Nettuno e Saturno". Un viaggio tra i colossi del Sistema Solare, pensato per stupire grandi e piccini con lezioni di astronomia, laboratori creativi, visite di collezioni e mostre e osservazioni celesti.
Organizzata da Delle Arti ODV ETS in collaborazione con l'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, la serata si snoderà a partire dalle ore 16:00. I visitatori potranno esplorare le collezioni permanenti del museo e della Pinacoteca "Ivo Scaringi", oltre alla mostra fotografica "Storie di Puglia", con scatti d'autore tratti dall'Archivio Gianni Berengo Gardin (in programma fino al 31 agosto). In parallelo, saranno proiettati video-documentari che raccontano il patrimonio culturale e paesaggistico della città di Trani.
Alle ore 21:00, spazio alla creatività dei piccoli esploratori con il laboratorio "Il sistema solare in una scatola!", pensato per bambini dai 6 ai 12 anni (accompagnati da almeno un genitore). Un'attività che unisce astronomia e fantasia, dove i più piccoli potranno rappresentare i pianeti giganti con colori, forme e storie immaginate. La prenotazione è obbligatoria e la partecipazione è inclusa nella formula "Family Card" (a 25,00 euro), che consente l'ingresso agevolato a gruppi familiari.
Il momento clou della serata sarà alle 21:30, quando telescopi professionali e divulgatori scientifici guideranno il pubblico in un'osservazione astronomica sotto il cielo della Corte Davide Santorsola dedicata a Nettuno e Saturno. Saturno sarà visibile in tutto il suo splendore. I suoi iconici anelli, composti da miliardi di particelle di ghiaccio e roccia, offriranno uno spettacolo mozzafiato. Con oltre 140 lune, tra cui Titano ed Encelado, Saturno è un mondo complesso e ricco di misteri. Nettuno, il pianeta più lontano del Sistema Solare, sarà protagonista di un racconto affascinante tra mitologia, scienza e mistero. Sebbene invisibile a occhio nudo, sarà possibile osservarlo come un piccolo disco bluastro attraverso strumenti avanzati. Con venti che superano i 2.000 km/h e la misteriosa "Grande Macchia Scura", Nettuno incarna il fascino dell'ignoto e dell'estremo. Un'occasione unica per scoprire come questi giganti influenzano la dinamica celeste e cosa ci raccontano sull'origine del nostro sistema planetario.
«Una Notte al Museo è un'esperienza immersiva tra cielo e cultura, un invito a guardare oltre il quotidiano, a esplorare la meraviglia dell'universo con gli occhi dell'arte, della storia e della scienza», affermano gli organizzatori. I biglietti (ticket 10,00 euro, soci partner 8,00 euro, ticket Famiglia: 25,00 euro) sono disponibili su vivaticket: https://www.vivaticket.com/it/ticket/una-notte-al-museo/264045
La prenotazione per il laboratorio per bambini è obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/zwU1JSWSC1t17ahz8. Dopo "Giganti Lontani", il ciclo di Una Notte al Museo si concluderà martedì 30 settembre con "Anelli e crateri: il fascino di Saturno e della Luna", sempre con laboratori per ragazzi dai 6 ai 12 anni e osservazioni astronomiche.
L'evento si conferma come un appuntamento imperdibile per chi ama l'universo e desidera viverlo in un contesto unico, tra le sale storiche del Palazzo delle Arti Beltrani e le sue collezioni e le profondità del cielo estivo.
I biglietti per i singoli eventi sono acquistabili al Botteghino di Palazzo delle Arti Beltrani (aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 16:00 alle ore 21:00, ad eccezione del lunedì) in via Beltrani 51 a Trani, ma anche sul circuito Vivaticket alla pagina dedicata a Palazzo del Arti Beltrani: https://www.vivaticket.com/it/tour/palazzo-delle-arti-beltrani/4206.
Si può prenotare anche dal numero di whatsApp +39 3923892767, provvisto del catalogo con tutti gli spettacoli da scegliere e opzionare, poi sarà la segreteria a richiamare per la conferma.
Info Palazzo delle Arti Beltrani tel: 0883 500044, info@palazzodelleartibeltrani.it
