Una Notte al Museo tra arte e stelle: astronomia e cultura si sono incontrate in una serata speciale a Trani

"Siamo qui a Palazzo Beltrani, per il primo appuntamento di una serie di quattro serate intitolata 'Notti al Museo'. In questo evento, dopo il laboratorio per i bambini, ci siamo dedicati all'osservazione del cielo e degli oggetti celesti visibili dalla Corte Sant'Orsola. Questa sera, in particolare, abbiamo osservato la Luna e il pianeta Marte, utilizzando i telescopi messi a disposizione dall'Associazione. Le osservazioni sono state precedute da una breve presentazione degli oggetti celesti, in modo da rendere l'esperienza del pubblico più consapevole e coinvolgente. È il terzo anno che collaboriamo con Palazzo Beltrani. Come associazione organizziamo numerose iniziative in tutto il territorio regionale, nei luoghi più diversi, ovunque veniamo invitati. La missione della nostra associazione è proprio quella di divulgare e promuovere l'interesse per l'astronomia. Per questo portiamo i nostri telescopi in giro per la Puglia, cercando di avvicinare quante più persone possibile a quella che riteniamo essere una passione meravigliosa."

È tornato l'appuntamento con "Una Notte al Museo", evento co-organizzato da Delle Arti ODV ETS e dall'Associazione astrofili Cieli Stellati di Puglia, capace di trasformare il Palazzo in un luogo di scoperta, riflessione e meraviglia. Una serata in cui il pubblico ha potuto esplorare l'universo con lo sguardo rivolto alle stelle, mentre si lasciava affascinare dal patrimonio artistico e culturale del luogo. Domenica 1° giugno, il Palazzo delle Arti Beltrani e la suggestiva Corte "Davide Santorsola" hanno accolto il pubblico per una serata straordinaria, in cui astronomia, arte e storia si sono fuse in un'unica esperienza immersiva e coinvolgente.Fulcro dell'iniziativa è stata l'osservazione del cielo, con particolare attenzione alla Luna e a Marte, due corpi celesti che, ancora oggi, alimentano immaginari e stimolano la ricerca scientifica. Esperti e appassionati hanno accompagnato i partecipanti in un percorso tra scienza e racconto, spiegando il ruolo che questi astri hanno avuto nella storia dell'umanità e nella nostra visione del cosmo. Inoltre i visitatori hanno potuto esplorare anche le sale del Palazzo, immergendosi tra le opere della Pinacoteca Ivo Scaringi, i documenti storici e le mostre temporanee, come quella dedicata al celebre fotografo Gianni Berengo Gardin, con immagini che raccontano la Puglia attraverso il suo sguardo inconfondibile.I più piccoli hanno partecipato ad un laboratorio interattivo dedicato allo spazio, pensato per stimolare curiosità e desiderio di esplorazione attraverso giochi ed esperimenti ispirati alla Luna e a Marte. Un'esperienza educativa, ludica e scientifica al tempo stesso., Presidente dell' Associazione Cieli Stellati di Puglia, ha affermato:Con il calare della sera, quando il cielo ha cominciato a brillare di stelle, ha preso vita il momento più suggestivo della serata: l'osservazione astronomica con telescopi professionali. "Una Notte al Museo" si è confermata un'iniziativa capace di coniugare cultura, scienza e intrattenimento, rendendo accessibili a tutti contenuti ricchi e stimolanti.