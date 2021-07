"Una serata fra amici" in piazza Duomo: Christian De Sica innamorato di Trani

"A Trani non c'ero mai stato: ma come ho potuto, ma è meravigliosa!": il prossimo cine-panettone non sarà mica "Vacanze di Natale a Trani?" Christian De Sica questa volta non recita, è sinceramente ammirato da tanta bellezza. E in una gradevolissima "serata fra amici", una gran comitiva di appassionati nella platea gremita di piazza Duomo, racconta, canta, balla, come crooner scatenato di successi indimenticabili, dialoga con Pino Strabioli, mostra immagini d'altri tempi, altri modi, altri uomini.A cominciare dal suo "papà", il maestro del cinema italiano, quell'impareggiabile Vittorio, del quale svela simpatici quadretti familiari: una vita sul set, e Christian bambino prima, adolescente poi, a tu per tu con Charlie Chaplin, Alberto Sordi, Montgomery Clift, Sofia Loren. E quanti altri. E la sua passione per lo spettacolo è andata avanti, tanto da poterla raccontare e cantare: gli assist dell'amico giornalista Pino Strabioli hanno dettato la scaletta delle serata, ben confezionata e ben supportata dalla band di 32 elementi, diretta dal Maestro Marco Tiso. Oltre ad aneddoti, curiosità e avvenimenti della sua carriera, proposti in esclusiva al proprio pubblico, lo show ha lasciato molto spazio alla musica tra performance canore ed esecuzioni orchestrali, fra Lelio Luttazzi e Frank Sinatra, e infine l'intramontabile "Parlami d'more Mariù" che De Sica (senior) è firmata.La data tranese di De Sica era organizzata dall'agenzia GR Show, diretta da Gino Russo, con il sostegno del Comune di Trani; il 29 agosto propone Massimo Ranieri sempre in Piazza Duomo con "Sogno e son desto … oggi è un altro giorno" versione rinnovata del suo ormai leggendario show. Un nuovo emozionante viaggio tra interpretazioni cult, canzoni intramontabili, sketch divertenti e racconti inediti racchiusi in uno spettacolo unico, leggero e sofisticato, travolgente e commovente.