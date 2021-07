Una serata tra amici, Christian De Sica a Trani con il regista teatrale Pino Strabioli

ina Trani (Bt) l'agenzia GR Show, diretta da Gino Russo, proporrà lo spettacolo "Una serata tra amici" di e con, organizzata grazie al sostegno del Comune di Trani e la collaborazione del format "Tanto pe cantà".Il noto artista ritorna dal vivo per una serata sulla scia dei ricordi, del cinema e della musica, che riprende il titolo dello speciale televisivo trasmesso da Raiuno ad aprile 2021. Lo spettacolo è un one man show in cui il grande artista, tra gli interpreti più amati del cinema, del teatro e della tv italiana, sarà accompagnato da una band di 32 elementi, diretta dal Maestro Marco Tiso. Oltre ad aneddoti, curiosità e avvenimenti della sua carriera, proposti in esclusiva al proprio pubblico, lo show lascerà molto spazio alla musica tra performance canore ed esecuzioni orchestrali. Colonna sonora della serata i brani che lo accompagnano da sempre."Sarà proprio una serata tra amici – ha affermato De Sica – nella quale il pubblico conoscerà me e io loro. Racconterò tante cose alcune divertenti e altre meno entusiasmanti, insomma la mia vita. Canterò tante canzoni insieme alla mia big band".Ricca di elementi la formazione che supporterà l'artista, guidata dal Maestro Tiso, vedrà presenti musicisti come Mario Caporilli alla tromba, Ferruccio Corsi al sassofono, Enzo de Rosa al trombone, Riccardo Biseo al piano, Cristiano Micalizzi alla batteria e Marco Siniscalco al basso. Con loro Christian De Sica spazierà da brani si Sinatra, suo idolo, a brani della tradizione napoletane e romana, passando per Lelio Luttazzi e Claudio Baglioni, toccando anche sfere meno popolari, ma di grande valore artistico come il repertorio di Gorni Kramer. Protagonista dello spettacolo sarà anche il regista teatrale Pino Strabioli. Sarà con lui che lo showman dialogherà ripercorrendo la sua vita e il suo percorso artistico.