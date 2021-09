Una signora inciampa in una basola sconnessa: portata in ospedale

L'incidente in via Mario Pagano, mentre passeggiava

Incidente in via Mario Pagano: una signora è caduta inciampando su una basola sconnessa.Soccorsa dai passanti, è stato chiamato il 118 che ha portato via la signora a sirene spiegate. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per i rilievi del caso.Sono sempre più numerosi gli incidenti cioè avvengono a causa dello stato delle basole sia a chi transita a piedi sia a chi utilizza biciclette o monopattini.