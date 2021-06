Università Lum di Trani prossima alla chiusura? A lanciare l’indiscrezione il consigliere Di Leo

«Da notizie assunte informalmente sembrerebbe che la prestigiosa sede della Lum, sita a Trani sulla Strada Provinciale per Andria, sia prossima alla chiusura o ad un sensibile ridimensionamento della stessa». Lo si apprende da una lettera aperta a firma del consigliere Giovanni Di Leo (Lega) ed indirizzata agli organi preposti del Comune di Trani.«Ove tale notizia avesse fondamento sarebbe un'ulteriore perdita per la nostra Città che si aggiunge a quelle già avvenute nel corso di questi ultimi anni penso ad esempio, alla sede del Conservatorio, all'ospedale, al Cinema, al Teatro e così via. Desidero, tuttavia, avere un approccio serio al problema e quindi da Consigliere Comunale di minoranza non disponendo di altri strumenti di approfondimento/ verifica del problema mi rivolgo alle SS.VV., ciascuna per quanto di competenza, per cercare di assumere quante più notizie in merito avendo eventualmente opportune rassicurazioni. Sarebbe altresì opportuno che il Presidente del C.C., d'intesa con gli Assessori in indirizzo, affrontino questo argomento nella quinta commissione consiliare competente per materia ad esaminare l'argomento in oggetto».