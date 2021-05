Ute Leonhardt: "Con la troupe ci siamo tutti innamorati di Trani!"

" Ci siamo tutti innamorati di Trani che è una bellissima città. L'avevamo vista deserta in zona rossa durante i sopralluoghi : oggi animata dai suoi cittadini è ancora più bella!".Sono le dichiarazioni della produttrice Ute Leonhardt che ha aggiunto di essere molto felice di poter vedere da qui l'Italia che riparte e grata insieme all'intero staff ai tranesi per l'accoglienza nonostante una troupe e allestimenti decisamente ingombranti.Nel secondo giorno di riprese quest'ultima ha incontrato in mattinata il sindaco della città Amedeo Bottaro su uno dei set tranesi scelti dalla troupe, ossia la zona di Piazza Mazzini e via Beltrami.Domani ultimo giorno di riprese per il telefilm che nasce da un importante progetto a livello europeo."THE SWARM" è prodotta da Intaglio Films e ndF International Production. La "Viola Film" è stata incaricata dalla società Tedesca Schwarm Tv Production GmbH & Co. KG, di seguire la produzione esecutiva della serie, 8 episodi da 45 minuti, tratta dal romanzo "Der Schwarm" (Il quinto giorno) di Frank Schatzing edito da ReganBooks.La serie sarà girata in tutta Europa e vede tra i produttori esecutivi importanti nomi del mondo cinematografico internazionale: Frank Doleger ( Il trono di spade, The Frankenstein Chronicles, I due Presidenti), Mark Huffam (Il marziano), Eric Welbers ed Ute Leonhardt (Fatima, Maria Maddalena, Angeli e Demoni).