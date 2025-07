Venticinquesimo anniversario dell'Associazione Lacarvella: una collettiva d'arte a Trani

In via Mausoleo questa sera dalle ore 21

L'Associazione Lacarvella celebra il suo venticinquesimo anniversario con una collettiva d'arte dal titolo "Sempre aperta", che si terrà in via Mausoleo. L'evento, in programma sabato 26 alle ore 21:00, vedrà la partecipazione di oltre venti artisti carvelliani, tra cui Paola Soranna, Raffaella Del Giudice e Luca Potente.La collettiva d'arte è un'occasione per celebrare la storia e la creatività dell'Associazione Lacarvella, che da 25 anni promuove l'arte e la cultura a Trani. L'evento è curato dall'Associazione ex studenti Accademia di belle Arti di Bari e si svolgerà con ingresso gratuito, aperto a tutti gli appassionati d'arte.Un evento che promette di essere emozionante e coinvolgente, con la partecipazione di numerosi artisti tranesi e la presentazione di opere d'arte di grande interesse. Non mancate l'opportunità di visitare la collettiva d'arte "Sempre aperta" e celebrare con l'Associazione Lacarvella questo importante anniversario.