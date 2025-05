A Brindisi finiscono i playoff della Lavinia Group Volley Trani: al "Palazumbo" finisce 3-1

Le biancoazzurre di coach Mazzola possono ritenersi soddisfatte per l'aver dato vita a una partita spettacolare e aver lottato su ogni punto. Conclusosi l'ultimo impegno stagionale e sfumato il sogno promozione ora la dirigenza biancoazzurra può iniziare a preparare la prossima stagione.Tra le mura del "PalaZumbo" coach Mazzola si affida alla regia di Grassi, alle capacità offensive di Montenegro, Gorgoglione, Tomchyk e Dileo, al capitano Miranda e alle capacità difensive di Curci nel ruolo di Libero. L'inizio è promettente con le biancoazzurre che sfruttano l'esplosività di Dileo per portarsi in vantaggio (3-1). A nulla vale il cambio palla delle brindisine che non viene sfruttato e anzi rilancia le ospiti sul 2-5. Le padrone di casa riprendono coraggio e si fanno sotto (5-6) e rimangono pazientemente in scia, aspettando l'occasione giusta per prendere il controllo della gara (14-15). L'occasione arriva sul 18-18, ma le biancoazzurre sono brave a compattarsi e mandare fuori tempo il muro avversario con attacchi rapidi sulle bande. Dopo un nuovo aggancio sul 21-21, la Lavinia Group Volley Trani si riporta in vantaggio e sfrutta la freschezza di Musto e Mitoli, che sostituiscono Grassi e Tomchyk, per vincere il set sul 22-25Nel secondo parziale di gara il Brindisi prende le misure alle tranesi e le costringono a forzare giocate di facile lettura. Questo si traduce nel vantaggio delle padrone di casa che, dal 4-1 iniziale, passa al 6-2 e al 15-5. Gorgoglione e Montenegro provano a scuotere le loro compagne, ma l'inerzia del match è tutta a favore delle brindisine che macinano punto su punto. Grassi in battuta favorisce una mini streak di +3, ma al cambio palla successivo l'Aurora Brindisi fila dritta fino al 20-10 e al definitivo 25-12.Coach Mazzola prova a trovare lo spunto decisivo sostituendo Dileo con Telesca e Grassi con Musto, ma le prime a colpire sono ancora le padrone di casa (3-1). A suonare la carica però arriva il capitano Miranda che, insieme a un paio di attacchi slash a segno proprio da parte della centrale numero 10, riportano la Lavinia Group Volley Trani in carreggiata (5-4). La rotazione riporta in campo Gorgoglione che mette due volte palla a terra, riagganciando il Brindisi sull'8-8. Dopo il timido vantaggio tranese le padrone di casa riagganciano le avversarie sul 10 pari e mettono la freccia (11-10), prima di dilagare sul 17-10. L'ingresso di Mitoli, al posto di Miranda, non porta alcun giovamento al gioco delle ospiti che il 20-14, il 23-15 e il definitivo 25-18.Sul 2-1 per l'Aurora Brindisi, la Lavinia Group Volley Trani è determinata a non arrendersi senza lottare e l'atteggiamento con il quale le biancoazzurre scendono in campo è quello giusto. Nonostante il 4-2 iniziale Miranda, Gorgoglione e Montenegro attaccano con decisione e colgono la seconda linea avversaria scoperta, riguadagnando terreno e agganciando le avversarie sul 5 pari. Le brindisine tentano di interrompere la serie positiva delle tranesi che in attacco realizzano punti a valanga: dal 5-7, via all'8-11. Gorgoglione e Tomchyk ancora decisive portano la firma del 15-20 sul tabellone. A questo punto però l'Aurora Brindisi trova un cambio palla che si rivelerà decisivo: interrotta la strek biancoazzurra inizia una rimonta inesorabile che termina con l'aggancio sul 21-21. Da qui ancora due punti (23-21) e nonostante un cambio palla in favore della Lavinia Group Volley Trani, le padrone di casa mantengono i nervi saldi e vincono sul 25-23.