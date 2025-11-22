Adriatica Trani
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata

I tranesi cercano di dare continuità ai propri risultati per consolidare la posizione nelle parti alte della classifica

Trani - sabato 22 novembre 2025 12.51 Comunicato Stampa
Dopo la convincente vittoria ottenuta contro l'Amatori Volley Bari, l'Adriatica Trani – Serie D maschile si prepara per una sfida cruciale nella settima giornata di campionato.
Domenica 23 novembre alle ore 17:00, i bianco-blu faranno visita all'ASD GS Atletico Sammichele presso il Palazzetto dello Sport di Sammichele.

La squadra guidata dal duo Mazzola–Maggialetti arriva all'appuntamento con 15 punti in classifica e un percorso positivo che l'ha vista consolidarsi nelle zone alte del girone. Ritmo, intensità e un'ottima qualità difensiva hanno finora caratterizzato un gruppo in continua crescita.

L'avversario, l'Atletico Sammichele, è una formazione solida e ben strutturata, capace di dare filo da torcere a chiunque e reduce da prestazioni convincenti.

«Veniamo da una buona prova, ma ora ci aspetta una trasferta impegnativa – spiega lo staff tecnico – Sammichele è una squadra che sa esprimere aggressività e continuità, soprattutto in casa. Dovremo mantenere concentrazione, precisione e ordine tattico per restare competitivi per tutta la durata del match.»

L'Adriatica Trani cercherà dunque di dare continuità ai propri risultati e di consolidare la posizione nelle parti alte della classifica, in un campionato che continua a dimostrarsi equilibrato e competitivo.

Appuntamento a domenica 23 novembre, ore 17:00, al Palazzetto dello Sport di Sammichele.
