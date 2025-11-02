Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport

L'Adriatica Trani conquista una vittoria convincente nella quarta giornata del campionato di Serie D maschile, superando il Noha Volley & Sport con un netto 3-0 (25–18, 25–17, 25–20) davanti al pubblico del Tensostatico "Ferrante".Una gara condotta con autorità e continuità sin dai primi scambi, con equilibrio solo nelle fasi iniziali di ciascun set, prima che i bianco-blu prendessero progressivamente il largo grazie a un attacco incisivo e a una difesa sempre attenta.L'Adriatica ha saputo sfruttare al meglio gli errori avversari, mantenendo ritmo e concentrazione per tutta la durata dell'incontro. Ottima la prova corale, con l'intero roster coinvolto e un approccio di squadra che ha permesso di gestire ogni fase del match con sicurezza.«Abbiamo condotto la gara con relativa tranquillità – commentano dallo staff tecnico – siamo stati punto a punto solo nelle primissime fasi dei set, poi abbiamo preso il controllo del gioco grazie all'attacco e a una difesa molto efficace. Nonostante il valore degli avversari, siamo stati bravi a sfruttare le loro imprecisioni e a chiudere con determinazione. È stata un'ottima prova di gruppo: sono entrati praticamente tutti, segno di un lavoro collettivo che sta dando risultati.»Nel terzo set il Noha Volley ha provato a reagire, restando in partita nelle prime battute, ma l'Adriatica ha rapidamente ripreso il comando, chiudendo il match con autorità e determinazione.Un successo pieno che conferma la solidità della squadra di coach Mazzola e Maggialetti, capace di unire intensità, equilibrio e continuità di prestazione.Appuntamento alla prossima giornata, con l'obiettivo di proseguire il percorso di crescita e consolidare le ottime sensazioni di questo avvio di stagione.