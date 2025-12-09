Adriatica Trani
Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: prestazione solida e vittoria convincente sul campo dell’ASEM Bari

Nuovo successo in trasferta per i tranesi, superando l’ASEM Bari con un netto 3-0

Trani - martedì 9 dicembre 2025 13.00 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani firma un nuovo successo in trasferta, superando l'ASEM Bari con un netto 3-0 al termine di una gara gestita con lucidità, ordine e continuità. Una vittoria importante, costruita su fondamentali efficaci e un approccio mentale impeccabile.

La squadra di coach Mazzola è partita forte, imponendo ritmo e aggressività sin dai primi scambi. L'attacco si è rivelato incisivo e costante, mentre la fase muro-difesa ha garantito solidità, permettendo ai bianco-blu di controllare con autorevolezza l'andamento dei parziali.

«Siamo stati molto presenti sia a muro che in difesa – spiega lo staff tecnico – Abbiamo approfittato degli errori avversari mantenendo ordine, continuità e lucidità nelle nostre scelte.»

Nel terzo set la formazione barese ha provato a reagire, riportando il punteggio in equilibrio. Nei momenti decisivi, però, l'Adriatica ha confermato maturità, precisione e capacità di chiudere le azioni più importanti.

«Ogni gara in questo campionato presenta insidie diverse – prosegue lo staff – È fondamentale mantenere sempre alta la concentrazione, perché ogni avversario può creare difficoltà se non si affronta la partita con il giusto approccio. Continuiamo a lavorare con attenzione durante la settimana per farci trovare pronti in ogni situazione.»

Un successo che testimonia la crescita continua del gruppo e conferma la solidità mostrata finora dalla squadra, sempre più coesa e determinata.
  • Adriatica Trani
Altri contenuti a tema
Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata Appuntamento a domenica 7 dicembre, ore 20:15, presso la Palestra IISS “Majorana” di Bari.
Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR Calcio Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR I tranesi proseguono il proprio percorso con un’altra vittoria di grande valore, confermando crescita e continuità
Adriatica Trani: sfida casalinga contro la Volley Academy SGR Adriatica Trani: sfida casalinga contro la Volley Academy SGR Appuntamento a sabato 29 novembre, ore 19:00, al Tensostatico “Ferrante"
Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele "Battuta, ordine e un ottimo lavoro difensivo hanno fatto la differenza"
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata I tranesi cercano di dare continuità ai propri risultati per consolidare la posizione nelle parti alte della classifica
Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari Con questo successo, i tranesi salgono a 15 punti, confermandosi tra i protagonisti del Girone A
Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Appuntamento a sabato 15 novembre, ore 18:30, Tensostatico “Ferrante”
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Prestazione solida e vittoria piena per i tranesi
Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo " della politica
9 dicembre 2025 Immacolata al buio: tra guasti tecnici, rabbia social e il "crepuscolo" della politica
Amiu Trani, possibili disagi nei servizi di igiene ambientale il 9 e 10 dicembre
9 dicembre 2025 Amiu Trani, possibili disagi nei servizi di igiene ambientale il 9 e 10 dicembre
La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII
9 dicembre 2025 La Polizia Penitenziaria di Trani protagonista della raccolta giochi per i bimbi del Giovanni XXIII
Padel, storico trionfo tricolore: il tranese Luca Agostinacchio è Campione Italiano Under 18
9 dicembre 2025 Padel, storico trionfo tricolore: il tranese Luca Agostinacchio è Campione Italiano Under 18
Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution
9 dicembre 2025 Lavinia Group Volley Trani: prestazione di altissimo livello nella vittoria esterna contro l’ASD Turi Revolution
Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo
9 dicembre 2025 Polisportiva Trani sempre più capolista: 0-1 al Real San Giovanni Rotondo
Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani
9 dicembre 2025 Kristel Kaaber presenta il suo “Decalogo italiano per i tempi bui” a Trani
15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
8 dicembre 2025 15enne accerchiata e pestata da un gruppo di coetanee in pieno centro a Trani: nessuno interviene
Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
8 dicembre 2025 Trani, cuore scout: successo per il Villaggio di Natale
Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata
8 dicembre 2025 Il commovente omaggio floreale dei Vigili del Fuoco all’Immacolata
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.