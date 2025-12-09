Adriatica Trani: prestazione solida e vittoria convincente sul campo dell’ASEM Bari

L'Adriatica Trani firma un nuovo successo in trasferta, superando l'ASEM Bari con un netto 3-0 al termine di una gara gestita con lucidità, ordine e continuità. Una vittoria importante, costruita su fondamentali efficaci e un approccio mentale impeccabile.La squadra di coach Mazzola è partita forte, imponendo ritmo e aggressività sin dai primi scambi. L'attacco si è rivelato incisivo e costante, mentre la fase muro-difesa ha garantito solidità, permettendo ai bianco-blu di controllare con autorevolezza l'andamento dei parziali.«Siamo stati molto presenti sia a muro che in difesa – spiega lo staff tecnico – Abbiamo approfittato degli errori avversari mantenendo ordine, continuità e lucidità nelle nostre scelte.»Nel terzo set la formazione barese ha provato a reagire, riportando il punteggio in equilibrio. Nei momenti decisivi, però, l'Adriatica ha confermato maturità, precisione e capacità di chiudere le azioni più importanti.«Ogni gara in questo campionato presenta insidie diverse – prosegue lo staff – È fondamentale mantenere sempre alta la concentrazione, perché ogni avversario può creare difficoltà se non si affronta la partita con il giusto approccio. Continuiamo a lavorare con attenzione durante la settimana per farci trovare pronti in ogni situazione.»Un successo che testimonia la crescita continua del gruppo e conferma la solidità mostrata finora dalla squadra, sempre più coesa e determinata.