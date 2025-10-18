Volley
Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno
"Dopo la prima vittoria, vogliamo proseguire su questa strada con la giusta concentrazione"
Trani - sabato 18 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Dopo la convincente vittoria all'esordio sul campo dell'Altamura, l'Adriatica Trani è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del campionato regionale di Serie D maschile, che segnerà anche il primo match casalingo della stagione.
La squadra guidata da coach Mauro Mazzola affronterà la New Volley Modugno, formazione organizzata e competitiva, in una gara che rappresenta un nuovo banco di prova per testare la crescita del gruppo bianco-blu.
L'obiettivo è dare continuità al buon avvio e consolidare quanto di positivo mostrato nella prima uscita stagionale. Un match che promette intensità e spettacolo, ma soprattutto emozioni forti davanti al pubblico di casa, pronto a sostenere una squadra giovane, determinata e ambiziosa.
«Ci aspetta una partita impegnativa – commenta Mazzola – contro un avversario di valore. Dopo la prima vittoria, vogliamo proseguire su questa strada con la giusta concentrazione e con la consapevolezza che il nostro percorso è appena iniziato. Ogni gara sarà un'occasione per crescere, migliorare e rafforzare la nostra identità di squadra».
Con entusiasmo e spirito di gruppo, l'Adriatica Trani si prepara dunque a vivere il suo debutto tra le mura del Tensostatico "Ferrante", con l'intento di regalare ai propri tifosi una grande prestazione e di continuare a costruire un progetto solido per il futuro della pallavolo maschile tranese.
