unnamed
unnamed
Volley

Adriatica Trani pronta all’esordio casalingo: sabato la seconda giornata di campionato contro la New Volley Modugno

"Dopo la prima vittoria, vogliamo proseguire su questa strada con la giusta concentrazione"

Trani - sabato 18 ottobre 2025 Comunicato Stampa
Dopo la convincente vittoria all'esordio sul campo dell'Altamura, l'Adriatica Trani è pronta a tornare in campo per la seconda giornata del campionato regionale di Serie D maschile, che segnerà anche il primo match casalingo della stagione.

La squadra guidata da coach Mauro Mazzola affronterà la New Volley Modugno, formazione organizzata e competitiva, in una gara che rappresenta un nuovo banco di prova per testare la crescita del gruppo bianco-blu.

L'obiettivo è dare continuità al buon avvio e consolidare quanto di positivo mostrato nella prima uscita stagionale. Un match che promette intensità e spettacolo, ma soprattutto emozioni forti davanti al pubblico di casa, pronto a sostenere una squadra giovane, determinata e ambiziosa.

«Ci aspetta una partita impegnativa – commenta Mazzola – contro un avversario di valore. Dopo la prima vittoria, vogliamo proseguire su questa strada con la giusta concentrazione e con la consapevolezza che il nostro percorso è appena iniziato. Ogni gara sarà un'occasione per crescere, migliorare e rafforzare la nostra identità di squadra».

Con entusiasmo e spirito di gruppo, l'Adriatica Trani si prepara dunque a vivere il suo debutto tra le mura del Tensostatico "Ferrante", con l'intento di regalare ai propri tifosi una grande prestazione e di continuare a costruire un progetto solido per il futuro della pallavolo maschile tranese.
  • Lavinia Volley Trani
Altri contenuti a tema
Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale Lavinia Group Volley Trani: vittoria convincente all’esordio stagionale Le bianco-blu superano il Don Milani Volley 3-0 e partono col piede giusto in Serie C
Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD Lavinia Group Volley Trani: sabato l’esordio stagionale contro il Don Milani Volley ASD "Siamo consapevoli della nostra forza. Vogliamo partire con il piede giusto"
Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D Lavinia Group Volley Trani: il settore maschile torna protagonista in Serie D Alla guida del nuovo progetto ci sarà coach Mauro Mazzola
Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26 Lavinia Group Trani: Karolina Pidhurska nuova schiacciatrice bianco-blu per la stagione 2025/26 La Lavinia Group Volley Trani arricchisce il proprio organico con un innesto di valore internazionale
A Brindisi finiscono i playoff della Lavinia Group Volley Trani: al "Palazumbo" finisce 3-1 A Brindisi finiscono i playoff della Lavinia Group Volley Trani: al "Palazumbo" finisce 3-1 Si conclude l’ultimo impegno stagionale e sfuma il sogno promozione
La Lavinia Group Volley Trani difende il 'Ferrante' dall'assalto della Volley Up Acquaviva La Lavinia Group Volley Trani difende il 'Ferrante' dall'assalto della Volley Up Acquaviva Le due squadre si affrontano domenica alle ore 18.30
Trasferta di successo per la Lavinia Group Volley Trani: contro la Dinamo finisce 0-3 Trasferta di successo per la Lavinia Group Volley Trani: contro la Dinamo finisce 0-3 Seconda vittoria consecutiva per la Lavinia Group Volley Trani
La Lavinia Group Volley Trani pronta a esordire nel campionato di Serie C 2024/25 La Lavinia Group Volley Trani pronta a esordire nel campionato di Serie C 2024/25 Si inizia ufficialmente il sabato 12 ottobre
Torna "Venerdì a Teatro ": la rassegna amatoriale a Trani
18 ottobre 2025 Torna "Venerdì a Teatro": la rassegna amatoriale a Trani
Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone "
18 ottobre 2025 Debora Ciliento a Trani: "Il nostro obiettivo fondamentale sono le persone"
Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
18 ottobre 2025 Ambito, riparte il percorso formativo di alfabetizzazione digitale
A Trani il progetto "Dopo di Noi " diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
18 ottobre 2025 A Trani il progetto "Dopo di Noi" diventa realtà: al via il Co-Housing per la disabilità
Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore»
17 ottobre 2025 Corato-Soccer Trani, Moscelli: «Sin qui perfetti, ma non abbiamo margini d'errore»
Corato-Trani, una partita storica. Il ricordo di De Ruggiero: «Nell’88 fu un’annata incredibile. Collina?»
17 ottobre 2025 Corato-Trani, una partita storica. Il ricordo di De Ruggiero: «Nell’88 fu un’annata incredibile. Collina?»
Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai Dialoghi di Trani: «La verità è il sale della democrazia»
17 ottobre 2025 Solidarietà a Sigfrido Ranucci dai Dialoghi di Trani: «La verità è il sale della democrazia»
Servizio di refezione scolastica, si parte giovedì 23 ottobre
17 ottobre 2025 Servizio di refezione scolastica, si parte giovedì 23 ottobre
Alta adesione allo sciopero del comparto igiene ambientale: picchi dell'80% a Trani
17 ottobre 2025 Alta adesione allo sciopero del comparto igiene ambientale: picchi dell'80% a Trani
#Tranifiorisce: quando la cittadinanza attiva incontra la tradizione
17 ottobre 2025 #Tranifiorisce: quando la cittadinanza attiva incontra la tradizione
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.