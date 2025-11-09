Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia

Prestazione solida e vittoria piena per– Serie D maschile, che nella quinta giornata di campionato supera in trasferta ilcon un netto(17–25, 18–25, 16–25).Una gara condotta con autorità dall'inizio alla fine, in cui i ragazzi di coach Mazzola e Maggialetti hanno saputo tenere costantemente le redini del gioco, imponendo ritmo e intensità. Nonostante qualche errore gratuito di troppo, la formazione tranese ha gestito con maturità ogni fase del match, sfruttando le imprecisioni avversarie e mantenendo sempre alta la concentrazione.Nel secondo set Manfredonia ha provato a reagire, restando punto a punto nelle prime fasi, ma l'Adriatica ha rapidamente ripreso il controllo del gioco, chiudendo con efficacia e precisione. Stesso copione nel terzo parziale, dove, nonostante alcuni scambi lunghi e un tentativo di rientro dei padroni di casa, la squadra tranese ha mostrato grande solidità e lucidità, portando a termine la gara senza lasciare spazio a sorprese.«La partita si è mantenuta su una costante – commentano dallo staff tecnico – siamo riusciti a tenere in mano il gioco per tutta la durata dell'incontro. Nonostante qualche errore gratuito, abbiamo approfittato dei loro sbagli e siamo stati molto bravi nella correlazione muro-difesa. Ogni volta che la palla arrivava nel nostro campo, non cadeva quasi mai: i nostri avversari erano costretti a rischiare molto per fare punto. Tutti hanno dato un ottimo contributo, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine.»Una vittoria che conferma la crescita e la maturità del gruppo bianco-blu, capace di affrontare con determinazione anche le trasferte più insidiose. L'Adriatica Trani continua così il suo cammino in campionato, mostrando identità, equilibrio e spirito di squadra.Appuntamento alla prossima giornata, con l'obiettivo di dare continuità a un percorso che sta regalando prestazioni sempre più convincenti.