Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia

Prestazione solida e vittoria piena per i tranesi

Trani - domenica 9 novembre 2025 14.24 Comunicato Stampa
Prestazione solida e vittoria piena per l'Adriatica Trani – Serie D maschile, che nella quinta giornata di campionato supera in trasferta il Tabanelli Primo Srl Manfredonia con un netto 0-3 (17–25, 18–25, 16–25).

Una gara condotta con autorità dall'inizio alla fine, in cui i ragazzi di coach Mazzola e Maggialetti hanno saputo tenere costantemente le redini del gioco, imponendo ritmo e intensità. Nonostante qualche errore gratuito di troppo, la formazione tranese ha gestito con maturità ogni fase del match, sfruttando le imprecisioni avversarie e mantenendo sempre alta la concentrazione.

Nel secondo set Manfredonia ha provato a reagire, restando punto a punto nelle prime fasi, ma l'Adriatica ha rapidamente ripreso il controllo del gioco, chiudendo con efficacia e precisione. Stesso copione nel terzo parziale, dove, nonostante alcuni scambi lunghi e un tentativo di rientro dei padroni di casa, la squadra tranese ha mostrato grande solidità e lucidità, portando a termine la gara senza lasciare spazio a sorprese.

«La partita si è mantenuta su una costante – commentano dallo staff tecnico – siamo riusciti a tenere in mano il gioco per tutta la durata dell'incontro. Nonostante qualche errore gratuito, abbiamo approfittato dei loro sbagli e siamo stati molto bravi nella correlazione muro-difesa. Ogni volta che la palla arrivava nel nostro campo, non cadeva quasi mai: i nostri avversari erano costretti a rischiare molto per fare punto. Tutti hanno dato un ottimo contributo, mantenendo alta la concentrazione fino alla fine.»

Una vittoria che conferma la crescita e la maturità del gruppo bianco-blu, capace di affrontare con determinazione anche le trasferte più insidiose. L'Adriatica Trani continua così il suo cammino in campionato, mostrando identità, equilibrio e spirito di squadra.

Appuntamento alla prossima giornata, con l'obiettivo di dare continuità a un percorso che sta regalando prestazioni sempre più convincenti.
