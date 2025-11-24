Adriatica Trani
Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele

"Battuta, ordine e un ottimo lavoro difensivo hanno fatto la differenza"

Trani - lunedì 24 novembre 2025 16.55 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani – Serie D maschile - esce dalla trasferta di Sammichele con una prestazione intensa e ricca di contenuti tecnici, al termine di una gara combattuta punto a punto, in cui la squadra ha mostrato ordine, reazione e grande compattezza nei momenti più delicati del match.

L'avvio è stato gestito nel migliore dei modi: la squadra ha approcciato il primo set con personalità, imponendo il proprio ritmo soprattutto a muro. La correlazione muro–difesa si è rivelata subito efficace, arginando gran parte dei tentativi avversari e permettendo a Trani di creare un margine importante. Solo nel finale un piccolo calo di attenzione ha consentito al Sammichele di recuperare qualche punto, senza però cambiare l'esito del parziale.

Nel secondo set, l'Adriatica ha allungato nuovamente, salvo poi complicarsi la vita in alcune situazioni gestite con minor lucidità. Merito anche del Sammichele, più presente in difesa e bravo a rigiocare diversi palloni che sembravano destinati a cadere.

Il terzo set è stato il più equilibrato: una lunga fase punto a punto, con l'Adriatica che ha avuto anche la possibilità di chiudere il match in tre set. L'occasione non è stata concretizzata, permettendo al Sammichele di rimanere agganciato al parziale fino alla conclusione.

Nonostante questo passaggio delicato, la squadra non si è disunita e ha mostrato grande maturità nel ritrovare immediatamente ordine e concentrazione.

Nel quarto set, infatti, Trani è tornata in campo con l'atteggiamento giusto: battuta più incisiva, ricezione avversaria messa in difficoltà e un lavoro più composto nella correlazione muro–difesa. Con ritrovata fiducia, la squadra ha preso il largo in attacco, chiudendo con qualità sia gli scambi lunghi sia i palloni più delicati.

«Abbiamo approcciato bene la gara – commenta lo staff tecnico – soprattutto a muro siamo stati molto presenti. Nel terzo set non abbiamo sfruttato l'occasione per chiudere, ma la risposta nel quarto è stata immediata: battuta, ordine e un ottimo lavoro difensivo hanno fatto la differenza. Una prestazione che conferma la crescita del gruppo.»

L'Adriatica Trani prosegue così il proprio percorso con determinazione, consapevole della qualità espressa e del potenziale ancora da valorizzare nel prosieguo del campionato.
