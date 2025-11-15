Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari

Appuntamento a sabato 15 novembre, ore 18:30, Tensostatico "Ferrante"

Trani - sabato 15 novembre 2025
Dopo la brillante vittoria ottenuta in trasferta a Manfredonia, l'Adriatica Trani si prepara a scendere in campo per la sesta giornata del campionato di Serie D maschile, in programma sabato 15 novembre alle ore 18:30 al Tensostatico "Ferrante" contro l'Amatori Volley Bari.

La formazione allenata dal duo Mazzola–Maggialetti arriva all'incontro in un ottimo stato di forma: quattro vittorie nelle prime cinque giornate, secondo posto in classifica e una crescita costante in termini di identità, intensità e solidità di gioco.
La sfida contro Bari rappresenta un nuovo banco di prova importante, con una squadra avversaria giovane ma capace di esprimere buona aggressività e qualità nelle fasi di attacco.

«La vittoria di Manfredonia ci ha dato ulteriore fiducia – spiegano dallo staff tecnico – ma sappiamo bene che ogni gara ha una storia a sé. Servirà mantenere concentrazione, ritmi alti e cura dei dettagli per affrontare al meglio un avversario che verrà qui a giocarsela con determinazione».

L'Adriatica Trani punterà su compattezza, ordine tattico e lo slancio del pubblico di casa per dare continuità alla propria corsa nelle zone alte della classifica.

Appuntamento a sabato 15 novembre, ore 18:30, Tensostatico "Ferrante" – Trani.
  • Adriatica Trani
