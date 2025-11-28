Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: sfida casalinga contro la Volley Academy SGR

Appuntamento a sabato 29 novembre, ore 19:00, al Tensostatico “Ferrante"

Trani - venerdì 28 novembre 2025 16.58 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani è pronta a tornare in campo per l'8ª giornata del campionato di Serie D maschile, in programma sabato 29 novembre al Tensostatico "Ferrante".

A far visita ai bianco-blu sarà la Volley Academy SGR, formazione giovane e ben strutturata, capace di mantenere un ritmo alto e di creare insidie in ogni fase di gioco.
La squadra tranese arriva al match dopo una settimana di lavoro costante, focalizzata sulla continuità e sulla qualità nella gestione dei momenti cruciali.

«Stiamo lavorando con attenzione per consolidare ciò che di positivo abbiamo costruito – commenta lo staff tecnico – Affronteremo una squadra energica, e serviranno ordine, precisione e presenza nei fondamentali.»

Con il supporto del pubblico di casa, l'Adriatica vuole proseguire il proprio percorso con determinazione, consapevole dell'importanza dell'appuntamento.

