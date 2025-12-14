Adriatica Trani
Adriatica Trani: successo per 3-0 contro New Volley Lucera e pausa natalizia in vetta

Una vittoria che conferma il percorso della squadra e rafforza fiducia e consapevolezza

Trani - domenica 14 dicembre 2025 13.57 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani chiude l'anno sportivo con una vittoria importante, superando l'ASD New Volley Lucera per 3-0 al Tensostatico "Ferrante" nella 10ª giornata del campionato di Serie D maschile. Un match gestito con ordine e maturità, che consente ai bianco-blu di salutare il 2025 nel migliore dei modi.

Nel primo e nel secondo set la gara si è sviluppata a lungo punto a punto, con l'Adriatica capace di mantenere sempre un discreto margine, soprattutto nelle fasi iniziali dei parziali. Lucera, però, è rimasta costantemente agganciata al match, dimostrando grande tenacia e rendendo ogni allungo tutt'altro che semplice.

«Sapevamo che non sarebbe stata una partita semplice – commenta lo staff tecnico – Lucera è una squadra organizzata e combattiva, con alcuni elementi di valore e con esperienza anche in categorie superiori. Per questo era fondamentale non concedere loro la possibilità di prendere fiducia e vantaggio all'interno dei parziali.»

Nel corso della gara l'Adriatica ha mostrato buona continuità in attacco e una gestione attenta del gioco, pur concedendo qualcosa in alcune situazioni evitabili. La fase muro non è stata incisiva come in altre occasioni, ma la squadra ha saputo compensare mantenendo sempre il controllo del ritmo e lavorando con efficacia in fase offensiva.

Determinante anche la qualità della ricezione, che ha permesso al palleggiatore di distribuire il gioco con lucidità, evitando soluzioni forzate e rendendo l'attacco fluido e difficile da leggere per gli avversari.

Nel terzo parziale Lucera ha provato a costruire un piccolo vantaggio, ma con il passare dei punti è emersa la superiorità tecnica dell'Adriatica, che ha chiuso il set e la partita con autorità.

«Sono tre punti molto importanti – conclude lo staff – arrivano alla vigilia della pausa natalizia e di un periodo di stop prolungato, dovuto anche al calendario con squadre dispari. Sarà quasi un mese senza gare ufficiali, ma lavoreremo per mantenere alta la concentrazione e farci trovare pronti alla ripresa del campionato.»

Una vittoria che conferma il percorso della squadra e rafforza fiducia e consapevolezza in vista della seconda parte di stagione
