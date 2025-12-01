Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR

L'Adriatica Trani conquista un'importante vittoria casalinga nella gara valida per l'8ª giornata del campionato di Serie D maschile, superando la Volley Academy SGR per 3-1 al termine di un match intenso e ricco di contenuti tecnici.Parziali: 25–16, 29–31, 25–16, 25–22L'avvio della gara è stato lineare e ben gestito dalla formazione tranese, precisa in attacco e abile nel mettere fin da subito in difficoltà gli avversari. Il primo set si è chiuso con autorevolezza, grazie a una gestione pulita dei cambi palla e alla continuità nelle soluzioni offensive.Nel secondo set la partita cambia ritmo: un calo di attenzione da parte dell'Adriatica e, allo stesso tempo, la crescita della formazione ospite – capace di sfruttare le proprie individualità e di diventare più incisiva soprattutto a muro – hanno portato il set ai vantaggi. Nonostante un set point a disposizione, la squadra tranese non è riuscita a chiudere, permettendo alla Volley Academy SGR di riportare il risultato in parità.Dal terzo set in poi l'Adriatica ritrova ordine e concentrazione: la squadra costruisce subito un margine importante e torna a esprimere un'ottima correlazione muro-difesa, elemento determinante per riprendere il controllo della gara.Il quarto set è nuovamente equilibrato. La formazione ospite, rinvigorita dalla fiducia conquistata, difende con grande intensità, prolungando molti scambi grazie a interventi risolutivi e spesso fortunosi. Nonostante le difficoltà, l'Adriatica mantiene lucidità nel finale e fa valere la maggiore solidità tecnica, chiudendo il match sul 3-1.Una prova di maturità per il gruppo allenato da coach Mazzola, capace di gestire le fasi delicate e di reagire con qualità dopo il secondo set.L'Adriatica Trani prosegue così il proprio percorso con un'altra vittoria di grande valore, confermando crescita, continuità e unità di squadra.