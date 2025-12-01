Adriatica Trani
Adriatica Trani
Calcio

Adriatica Trani: successo per 3-1 contro la Volley Academy SGR

I tranesi proseguono il proprio percorso con un’altra vittoria di grande valore, confermando crescita e continuità

Trani - lunedì 1 dicembre 2025 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani conquista un'importante vittoria casalinga nella gara valida per l'8ª giornata del campionato di Serie D maschile, superando la Volley Academy SGR per 3-1 al termine di un match intenso e ricco di contenuti tecnici.

Parziali: 25–16, 29–31, 25–16, 25–22

L'avvio della gara è stato lineare e ben gestito dalla formazione tranese, precisa in attacco e abile nel mettere fin da subito in difficoltà gli avversari. Il primo set si è chiuso con autorevolezza, grazie a una gestione pulita dei cambi palla e alla continuità nelle soluzioni offensive.

Nel secondo set la partita cambia ritmo: un calo di attenzione da parte dell'Adriatica e, allo stesso tempo, la crescita della formazione ospite – capace di sfruttare le proprie individualità e di diventare più incisiva soprattutto a muro – hanno portato il set ai vantaggi. Nonostante un set point a disposizione, la squadra tranese non è riuscita a chiudere, permettendo alla Volley Academy SGR di riportare il risultato in parità.

Dal terzo set in poi l'Adriatica ritrova ordine e concentrazione: la squadra costruisce subito un margine importante e torna a esprimere un'ottima correlazione muro-difesa, elemento determinante per riprendere il controllo della gara.

Il quarto set è nuovamente equilibrato. La formazione ospite, rinvigorita dalla fiducia conquistata, difende con grande intensità, prolungando molti scambi grazie a interventi risolutivi e spesso fortunosi. Nonostante le difficoltà, l'Adriatica mantiene lucidità nel finale e fa valere la maggiore solidità tecnica, chiudendo il match sul 3-1.

Una prova di maturità per il gruppo allenato da coach Mazzola, capace di gestire le fasi delicate e di reagire con qualità dopo il secondo set.

L'Adriatica Trani prosegue così il proprio percorso con un'altra vittoria di grande valore, confermando crescita, continuità e unità di squadra.
  • Adriatica Trani
Altri contenuti a tema
Adriatica Trani: sfida casalinga contro la Volley Academy SGR Volley Adriatica Trani: sfida casalinga contro la Volley Academy SGR Appuntamento a sabato 29 novembre, ore 19:00, al Tensostatico “Ferrante"
Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele Volley Adriatica Trani: prova di solidità e carattere nella sfida contro l’Atletico Sammichele "Battuta, ordine e un ottimo lavoro difensivo hanno fatto la differenza"
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata Volley Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata I tranesi cercano di dare continuità ai propri risultati per consolidare la posizione nelle parti alte della classifica
Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari Volley Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari Con questo successo, i tranesi salgono a 15 punti, confermandosi tra i protagonisti del Girone A
Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Volley Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Appuntamento a sabato 15 novembre, ore 18:30, Tensostatico “Ferrante”
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Volley Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Prestazione solida e vittoria piena per i tranesi
Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport Volley Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport L’Adriatica ha saputo sfruttare al meglio gli errori avversari, mantenendo ritmo e concentrazione per tutta la durata dell’incontro
Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1) Volley Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1) "È una sconfitta che lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di poter crescere ancora molto"
Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni
1 dicembre 2025 Il Consiglio Comunale di Trani ritorna in aula fra polemiche e veleni
Trani-Bisceglie, pubblicata la nuova "Carta dei Servizi Sociali "
1 dicembre 2025 Trani-Bisceglie, pubblicata la nuova "Carta dei Servizi Sociali"
Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani
1 dicembre 2025 Bagni chimici per il mercato settimanale a Trani
Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001 "
1 dicembre 2025 Comune di Trani, bando per il chiosco di "Piazza Vittime 11 Settembre 2001"
Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste
1 dicembre 2025 Trani: il Circolo Cignarelli contro il Piano delle Coste
Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica "
1 dicembre 2025 Hub Portanova a Trani le "Visioni Galattiche sulla Giustizia Climatica"
Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118
30 novembre 2025 Cede un tombino in Piazza della Repubblica a Trani: persona soccorsa dal 118
Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse
30 novembre 2025 Incidente tra auto e moto su via delle Forze Armate: traffico bloccato e tre persone soccorse
Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”
30 novembre 2025 Il Trani allunga a +13, Moscelli: “Prestazione negativa, atteggiamento sbagliato, ma ci godiamo il primato”
1
Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
30 novembre 2025 Trani saluta la “Casa della Frutta”: si chiude dopo 31 anni una storia di lavoro, famiglia e comunità
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.