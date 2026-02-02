Adriatica Trani
Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata

Ennesima prestazione da incorniciare per i tranesi

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 08.00 Comunicato Stampa
L'Adriatica Trani conquista una vittoria importante e tutt'altro che semplice contro Elle Group Altamura, al termine di una gara intensa, combattuta e ricca di contenuti tecnici. Un successo che consente ai bianco-blu di difendere il primo posto in classifica e di dare continuità al proprio percorso.

La partita si presentava come una sfida complessa sin dalla vigilia. Altamura, squadra giovane e in evidente crescita rispetto al primo confronto stagionale, ha affrontato il match con grande libertà mentale e intensità. Un atteggiamento che ha confermato le difficoltà previste e che ha richiesto all'Adriatica grande attenzione nella gestione dei primi scambi.

Nella fase iniziale i bianco-blu hanno faticato a trovare continuità, pagando l'aggressività degli ospiti. Con il passare dei set, però, la squadra ha ritrovato ordine e solidità. Fondamentale la tenuta in ricezione dei laterali, che ha permesso di ricostruire con continuità, e l'ottimo lavoro difensivo guidato dal libero Frisardi. Anche a muro, dopo un avvio più complesso, i centrali Erriquez e Angarano hanno iniziato a farsi sentire con interventi decisivi, nonostante il buon livello del reparto avversario.

Sulle bande, dopo un primo set più opaco, Santo e Mennuni – con quest'ultimo particolarmente efficace – hanno preso progressivamente le misure sul muro di Altamura, trovando soluzioni vincenti in attacco insieme a Masella. Tra secondo e terzo set l'Adriatica ha ripreso pienamente il controllo del gioco, ribaltando l'inerzia della gara.

Il quarto parziale è stato il più combattuto: Altamura è rimasta agganciata al punteggio punto su punto, rendendo il finale particolarmente intenso. Nei momenti decisivi, però, sono emerse l'esperienza e la qualità tecnica dell'Adriatica Trani, capace di gestire con lucidità le fasi più delicate e di trovare le scelte giuste per chiudere set e incontro.

Una vittoria fondamentale, soprattutto perché ottenuta davanti al pubblico di casa, che consente ai bianco-blu di mantenere la prima posizione in classifica. Un risultato che assume ulteriore valore in vista della prossima trasferta di Modugno, attesa come un banco di prova significativo per misurare continuità, maturità e ambizioni del gruppo.
