Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata

L'Adriatica Trani si prepara a un nuovo e importante appuntamento nel campionato di Serie D maschile: domenica 7 dicembre alle ore 20:15, i bianco-blu saranno impegnati in trasferta presso la Palestra IISS "Majorana" – San Paolo (Bari) per affrontare la J.B.V.P. Bari.Una partita che si preannuncia intensa e ricca di insidie: la formazione barese è nota per la sua struttura compatta, per una fase difensiva solida e per un ritmo costante in tutte le fasi di gioco, soprattutto tra le mura amiche.La squadra tranese arriva alla gara dopo una settimana di preparazione focalizzata su attenzione, ordine tattico e continuità nei fondamentali.«Affronteremo una squadra capace di tenere alto il ritmo e difendere tanto – commenta lo staff tecnico – Sarà necessario rimanere lucidi, pazienti e incisivi nei momenti chiave. Dare continuità a quanto stiamo costruendo è il nostro obiettivo principale.»Per l'Adriatica si tratta di una trasferta significativa, che potrà dare ulteriori conferme sul percorso di crescita del gruppo e sull'identità costruita in queste prime giornate.Appuntamento a domenica 7 dicembre, ore 20:15, presso la Palestra IISS "Majorana" di Bari