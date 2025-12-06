Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: trasferta insidiosa a Bari contro J.B.V.P. Bari per la 9ª giornata

Trani - sabato 6 dicembre 2025
L'Adriatica Trani si prepara a un nuovo e importante appuntamento nel campionato di Serie D maschile: domenica 7 dicembre alle ore 20:15, i bianco-blu saranno impegnati in trasferta presso la Palestra IISS "Majorana" – San Paolo (Bari) per affrontare la J.B.V.P. Bari.

Una partita che si preannuncia intensa e ricca di insidie: la formazione barese è nota per la sua struttura compatta, per una fase difensiva solida e per un ritmo costante in tutte le fasi di gioco, soprattutto tra le mura amiche.
La squadra tranese arriva alla gara dopo una settimana di preparazione focalizzata su attenzione, ordine tattico e continuità nei fondamentali.

«Affronteremo una squadra capace di tenere alto il ritmo e difendere tanto – commenta lo staff tecnico – Sarà necessario rimanere lucidi, pazienti e incisivi nei momenti chiave. Dare continuità a quanto stiamo costruendo è il nostro obiettivo principale.»

Per l'Adriatica si tratta di una trasferta significativa, che potrà dare ulteriori conferme sul percorso di crescita del gruppo e sull'identità costruita in queste prime giornate.

