Adriatica Trani
Adriatica Trani
Volley

Adriatica Trani: vittoria netta al Ferrante, 3-0 su Amatori Volley Bari

Con questo successo, i tranesi salgono a 15 punti, confermandosi tra i protagonisti del Girone A

Trani - domenica 16 novembre 2025 14.04 Comunicato Stampa
Prestazione autoritaria e quinta vittoria stagionale per l'Adriatica Trani – Serie D maschile, che nella sesta giornata di campionato supera l'Amatori Volley Bari con un netto 3-0 (25–9, 25–18, 25–15) davanti al pubblico del Tensostatico "Ferrante".

Una gara interpretata con concentrazione e ritmo fin dai primi scambi, con la formazione guidata da coach Mazzola–Maggialetti capace di imporre il proprio gioco contro una squadra molto giovane, caratterizzata da entusiasmo, accelerazioni improvvise e qualche inevitabile discontinuità.

Il primo set è stato dominato in ogni fondamentale: ordine, precisione e continuità hanno permesso all'Adriatica di chiudere il parziale con un netto 25–9, lasciando pochissimo margine agli ospiti.
Nel secondo set alcuni errori gratuiti nella fase iniziale hanno dato fiducia all'Amatori Volley, bravo a restare agganciato al punteggio. Ritrovata la necessaria lucidità, i padroni di casa hanno ripreso il controllo del parziale, allungando nel finale fino al 25–18.
Nel terzo set, avvio più equilibrato e nuovamente un tentativo di reazione da parte della formazione barese. Anche in questo caso, l'Adriatica ha risposto aumentando ritmo e qualità: ottimo lavoro nella correlazione muro-difesa, palloni pesanti messi a terra nei momenti decisivi e gestione sicura fino al definitivo 25–15.

«Sapevamo di affrontare una squadra molto giovane, con pregi e difetti – commentano dallo staff tecnico – nel primo set abbiamo dominato in ogni fondamentale. Nel secondo e nel terzo qualche errore iniziale ha dato loro fiducia, ma siamo stati bravi a spegnere lo slancio avversario, aumentando ritmo e precisione. Abbiamo lavorato bene in difesa e concretizzato le azioni importanti. Anche oggi quasi tutta la squadra è entrata in campo, segno della compattezza del gruppo.»

Con questo successo, l'Adriatica Trani sale a 15 punti in classifica, confermandosi tra le protagoniste del Girone A e mostrando una crescita costante sul piano tecnico e mentale.
  • Adriatica Trani
Altri contenuti a tema
Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Adriatica Trani: sabato sesto turno in casa contro Amatori Volley Bari Appuntamento a sabato 15 novembre, ore 18:30, Tensostatico “Ferrante”
Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Adriatica Trani: prova di forza e maturità, 0-3 in trasferta a Manfredonia Prestazione solida e vittoria piena per i tranesi
Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport Adriatica Trani: prestazione di forza e coralità, netto 3-0 contro Noha Volley & Sport L’Adriatica ha saputo sfruttare al meglio gli errori avversari, mantenendo ritmo e concentrazione per tutta la durata dell’incontro
Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1) Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1) "È una sconfitta che lascia rammarico, ma anche la consapevolezza di poter crescere ancora molto"
Megamark, "Orizzonti solidali ": premiati i vincitori della 13esima edizione
16 novembre 2025 Megamark, "Orizzonti solidali": premiati i vincitori della 13esima edizione
Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
16 novembre 2025 Banco Alimentare a Trani: raccolti nella giornata di ieri cibo e viveri per i più bisognosi
Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
16 novembre 2025 Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi”
Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
16 novembre 2025 Piccoli giurati di Trani per il Premio Campiello Junior
Il Pane condiviso a Trani: la Giornata mondiale dei poveri 2025 al Santuario di Fatima
16 novembre 2025 Il Pane condiviso a Trani: la Giornata mondiale dei poveri 2025 al Santuario di Fatima
Alleanza Verdi e Sinistra a Trani: Fratoianni e Di Lernia lanciano la doppia sfida
16 novembre 2025 Alleanza Verdi e Sinistra a Trani: Fratoianni e Di Lernia lanciano la doppia sfida
Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani
16 novembre 2025 Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani
Luciano Pace risponde ai timori della piazza: "Non mollerò nulla " e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza "
16 novembre 2025 Luciano Pace risponde ai timori della piazza:"Non mollerò nulla" e da un ultimatum alla politica per il Lapi. "Non più solo pazienza"
Francesco Spina ed il Ponte Lama: la farsa dei lavori blindati ed il caos quotidiano tra Trani e Bisceglie
16 novembre 2025 Francesco Spina ed il Ponte Lama: la farsa dei lavori blindati ed il caos quotidiano tra Trani e Bisceglie
Da Trani a Roma il filo invisibile del Bene: quando la maglia scalda l'anima e raggiunge il Papa
16 novembre 2025 Da Trani a Roma il filo invisibile del Bene: quando la maglia scalda l'anima e raggiunge il Papa
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.