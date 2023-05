Basket giovanile, Alessandro Lanotte vola alle finali nazionali under 17

Un importante traguardo per il tranese Alessandro Lanotte che con Unibasket Lanciano giocherà le finali nazionali under 17 di basket a Piombino dal 12 al 18 giugno. Un risultato che arriva dopo anni di allenamenti e duro lavoro: Alessandro ha iniziato a giocare dall'età di sei anni con Olimpia e poi Juve Trani. Il giocatore è stato acquistato dal Corato nel 2019 e dato in prestito appunto al Lanciano lo scorso anno proprio per disputare il campionato di eccellenza maschile di categoria.

Con la sua squadra ha vinto il girone regionale e allo spareggio dopo essere arrivati secondi alla interzona, ora non rimane che scrivere l'ultimo capitolo di questa stagione con le finali nazionali. Probabilmente alla competizione si aggiungerà anche un altro ragazzo tranese cresciuto sportivamente con Alessandro, Gabriele Fini, che gioca a Forlì e dovrà affrontare uno spareggio di qualificazione contro Brindisi nei prossimi giorni. Una notizia che inorgoglisce non solo il settore basket giovanile ma l'intera città poiché vi partecipano solo le 16 squadre più forti d'Italia tra cui Olimpia Milano, Virtus Bologna, Venezia, Brescia, Stella Azzurra Roma (campioni in carica) e Orange Bassano.