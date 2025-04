Coppa Puglia: la Polisportiva Trani pronta per la finale

Tutto pronto in casa Polisportiva Trani per la finale di Coppa Puglia contro la Virtus Andria.. A dire il vero la competizione più importante del campionato di terza categoria stagione 2024/25 ovvero la vincita del campionato è stata già centrata e perfino con una giornata di anticipo. Alla Polisportiva è andato anche il premio disciplina per il fair play dimostrato durante la stagione. Adesso tocca alla Coppa Puglia. L'en plein sarebbe gradito e per dirla in termini calcistici il triplete non dispiacerebbe. La squadra si è allenata come sempre con intensità e determinazione. Il gruppo è apparso come sempre unito il coeso. Lo spirito di squadra caratterizzato tutto il percorso calcistico della Polisportiva Trani 24/25. L'attacco mitraglia è pronto a sparare nuovamente i suoi colpi; il centrocampo a dettare i tempi, mentre la difesa con l'esperienza del portiere Michele Crisantemo a respingere gli avversari. Si preannunciano dunque emozioni forti in un Derby da sempre molto sentito dalle due tifoserie La squadra, lo staff tecnico e tutta la dirigenza lanciano un appello accorato alla città: