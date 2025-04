Coppa Puglia, la Polisportiva vola in finale: un insaziabile Desimine ribalta il Trinitapoli

Vittoria doveva essere, vittoria è stata:. La gara si disputerà sabato 19 aprile su campo neutro, ancora da stabilire. Sul sintetico di 'Capirro' non c'è stata storia: gli uomini di Terrevoli dovevano 'annullare' la sconfitta per 1-0 dell'andata a favore degli avversari, e così è stato:autori dell'ennesima prestazione esemplare.E dunque, dopo il meritatissimo successo in campionato, valso la promozione in Seconda Categoria, i biancazzurri avranno a disposizione un ultimo match, per completare al meglio la stagione,. Quanto alla cronaca, dopo soli sei minuti la Polisportiva passa in vantaggio con, che porta il parziale tra andata e ritorno sull'uno-a-uno. Qualche minuto più tardi raddoppia, che si ripeterà al 28', con un pallonetto docile da fuori area. Si va a riposo sul 3-0. La seconda frazione si apre con l'espulsione per doppia ammonizione per gli ospiti. Al 55' ancoraa segno, questa volta su calcio di rigore: 4-0. Sei minuti dopo- si, avete letto bene - della sua formidabile stagione. Al 64' chiude i conti, autore del definitivo 6-0.Non resta dunque che darsi appuntamento a sabato 19 aprile: la Polisportiva affronta in finale la Virtus Andria. Seguiranno aggiornamenti su campo e orario del match.