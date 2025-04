Coppa Puglia, semifinale di ritorno: la Polisportiva pronta a ribaltare l’1-0 dell’andata contro il Trinitapoli

Coppa Puglia di Terza Categoria, è già tempo di semifinale:All'andata ebbero la meglio gli avversari, vittoriosi per 1-0, grazie ad una rete arrivata in pieno recupero. Gli uomini allenati da mister Terrevoli dovranno dunque ribaltare il risultato, per centrare la qualificazione alla finale.. I tranesi avranno bisogno di tutto il supporto possibile per regalarsi un ultimo match stagionale, prima di iniziare a programmare la stagione 25/26, che vedrà i biancazzurri protagonisti, almeno per il momento, nel campionato di Seconda Categoria.. La finale sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione avvincente, segnata da 13 vittorie, 2 pareggi e solamente due sconfitte. Ben 61 le reti messe a segno (tra Campionato e Coppa). Insomma, dei dati certamente da grande squadra. Adesso però, per raggiungere la finale, bisognerà ribaltare il risultato dell'andata.