Coppa Puglia, stabiliti luogo e orario della finale: si sfidano Polisportiva e Virtus Andria

La Polisportiva Trani, dopo aver vinto il campionato di Terza Categoria con ampio merito, è pronta a conquistare un altro trofeo:. Si prospetta un grande pomeriggio di sport, con i ragazzi di mister Terrevoli pronti a regalarsi l'ennesimo successo di una stagione che potrebbe rilevarsi perfetta.Il cammino in Coppa Puglia per la Polisportiva inizia con un perentorio 1-5 contro l'Atletico Bisceglie, nei quarti di finale d'andata. Il ritorno termina 4-2 per i tranesi, che certificano il pass per le semifinali, dove affronteranno il Trinitapoli: sconfitta esterna 1-0 all'andata per Tortosa e compagni, che ribaltano senza troppi problemi il risultato una settimana più tardi, rifilando un netto 6-0 agli avversari. Adesso manca un ultimo tassello, prima di chiudere la stagione 24/25.