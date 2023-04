Goleada e Campionato: la Soccer Bunker Trani è in Seconda categoria

Con una goleada di 5 reti a 0 contro l'Olimpia Bitonto, la società sportiva Soccer Bunker Trani è stata promossa in Seconda categoria, vincendo lo spareggio-promozione del campionato con ben 4 reti firmate da Ninni Muciaccia ed una siglata da Davide Muciaccia.La Soccer Bunker Trani ha vinto il campionato sul terreno del "Paolo Poli" di Molfetta contro il Bitonto perché le due squadre erano arrivate a pari punti al primo posto: per loro è stata disposta una partita "secca" in campo neutro per decretare il vincitore del campionato.A Trani l''ultima vittoria di un campionato diretto, senza play off e senza ripescaggi, risale al 2002 con la vittoria del campionato di Eccellenza da parte della Fortis Trani.La Soccer Bunker Trani è una giovane squadra formata per gran parte da calciatori tranesi, con l'utilizzi di molti ragazzi delle giovani li della Soccer Trani, che hanno esordito quest'anno in campionato, giocando un ottimo calcio e festeggiando adesso il meritato trionfo come si vede nelle foto di Davide del Mastro.