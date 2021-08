Il "Baskin" si fa strada: accreditato dalla Regione sul Portale Salute

Il "Baskin" è stato accreditato tra le attività sportive dalla Regione Puglia sul Portale Salute, dietro richiesta dell'ente italiano sport inclusivi (Eisi) nazionale, ed in particola modo del delegato regionale Elisa Matera, e grazie al concreto interessamento alla problematica da parte del Coni puglia, attraverso il suo delegato provinciale Bat, Antonio Rutigliano.Si tratta di un importante risultato: "La Regione Puglia è stata tra le prime regioni in italia a riconoscere il baskin tra le attività sportive accreditate sul portale puglia salute, e questo permetterà di procedere da subito con le visite mediche agonistiche per questo particolare tipo di attività". Il baskin è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche particolari ed innovative.Questo nuovo sport è stato pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). In effetti, il baskin permette la partecipazione attiva di giocatori con qualsiasi tipo di disabilità (fisica e/o mentale) che consenta il tiro in un canestro. Si mette così in discussione la rigida struttura degli sport ufficiali e questa proposta, effettuata nella scuola, diventa un laboratorio di società."Si ringrazia la Regione Puglia – si legge in una nota - attraverso i suoi rappresentanti istituzionali, l'assessore Raffaele Piemontese e la consigliera Debora Ciliento, oltre naturalmente a tutto il personale degli uffici preposti, hanno mostrato grande sensibilità e sollecitudine a risolvere una problematica davvero delicata e che interessava tante famiglie in ambito sportivo e sociale".