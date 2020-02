Judo, quattro medaglie d'oro per la A.S.D. New Accademy Trani

6 foto A.S.D. New Accademy

Presso il Pala Martino di Bari, nella giornata di ieri si è svolta la prima Tappa del circuito Judo Puglia Lab 2020 gara FIJLKAM, riservata alle classi fanciulli e ragazzi, dove la A.S.D. New Accademy Judo Trani seguita del l'insegnante Tecnico Gianni Loprieno, ha conquistato il terzo posto nella classifica generale società.12 gli atleti schierati dalla società tranese accompagnati anche dall'insegnante Tecnico Francesco Tedeschi e i risultati sono: ben 4 medaglie d'oro per Gabriele Di Perna, Antonio Bitetto, Alessandra Muciaccia e Leonardo Moschetta, quest'ultimi due alla loro prima esperienza agonistica, una splendida medaglia d'argento per Nicolas Calefato anche lui prima gara, quattro medaglie di bronzo per Mattia Pignataro, Daniel Davanzo, Samuele Di Bari e Martina Calefato anche lei alla prima esperienza agonistica, e infine 3 ottimi quinti posti alla loro prima gara per Daniele Sibillano, Domenico Cassano e Jonathan Lorusso.Grande soddisfazione da parte del tecnico Gianni Loprieno sia per la sua società che per i suoi piccoli grandi atleti. L'impegno è sempre più alto per portare il nome della società e dei suoi atleti al gradino più alto del podio, e come sempre si ringraziano i genitori.