L’Adriatica Trani capolista ospita il Freedom Sport Club: al Ferrante va in scena il big match

La gara mette di fronte le prime due forze del girone: fischio d'inizio ore 18

Trani - venerdì 9 gennaio 2026 15.50 Comunicato Stampa
Sarà una dodicesima giornata di campionato dal peso specifico importante quella che attende l'Adriatica Trani, pronta a tornare in campo domenica 11 gennaio al Tensostatico "Ferrante", con fischio d'inizio alle ore 18:00, per affrontare il Freedom Sport Club.

La gara mette di fronte le prime due forze del girone, con l'Adriatica Trani attualmente al comando della classifica con 27 punti, seguita a brevissima distanza proprio dal Freedom Sport Club, secondo a quota 26. Un confronto diretto che arriva in un momento chiave della stagione e che può incidere in maniera significativa sugli equilibri del campionato.

I bianco-blu si presentano a questo appuntamento da capolista, forti di un percorso costruito su continuità di risultati, solidità di gioco e identità ben definita. La pausa non ha cambiato l'obiettivo della squadra, che è quello di riprendere il cammino con la stessa determinazione mostrata nella prima parte di stagione, consapevole del valore dell'avversario e dell'importanza della posta in palio.

Il Freedom Sport Club arriva a Trani con numeri e prestazioni che confermano il livello della sfida: una squadra compatta, organizzata e capace di rimanere costantemente nelle zone alte della classifica. Proprio per questo, la dodicesima giornata rappresenta uno snodo cruciale, in cui attenzione, intensità e gestione dei momenti decisivi saranno elementi determinanti.

A fare la differenza potrà essere anche il fattore campo. L'Adriatica Trani giocherà davanti al proprio pubblico, che è chiamato a sostenere la squadra in uno dei match più attesi della stagione. Il Tensostatico "Ferrante" sarà il teatro di una sfida che promette equilibrio, ritmo e grande intensità agonistica.

La società invita tifosi e appassionati a partecipare e a riempire gli spalti, per spingere l'Adriatica Trani in questo big match che vale molto più di tre punti.
