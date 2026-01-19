L’Adriatica Trani espugna Molfetta: vittoria, primo posto e titolo di Campione d’Inverno

L'Adriatica Trani conferma la propria leadership superando in trasferta la Dinamo Molfetta con un netto 3-0, al termine di una gara di grande importanza sia per la classifica sia in ottica Coppa Puglia. Un successo costruito con ordine, maturità e grande compattezza di squadra, che permette ai bianco-blu di restare saldamente in vetta al campionato.La partita è stata sentita da entrambe le formazioni: la Dinamo Molfetta, squadra esperta e rinforzata nelle ultime settimane, si è confermata un avversario difficile soprattutto tra le mura amiche. L'Adriatica è scesa in campo consapevole del valore dell'impegno e determinata a confermare quanto di buono costruito nella prima parte di stagione.Il primo set si è sviluppato inizialmente punto a punto, con i bianco-blu bravi ad alzare progressivamente il livello soprattutto in fase di ricezione, riuscendo a contenere il servizio avversario. In questa fase si è fatto sentire il contributo dei centrali Angarano ed Erriquez, efficaci sia in attacco che a muro, permettendo all'Adriatica di prendere il controllo del parziale e chiuderlo sul 25-19.Nel secondo set la gara è diventata ancora più combattuta. L'Adriatica ha mantenuto continuità offensiva grazie all'incisività di Masella e Mennuni, ben orchestrati da Palmisano, riuscendo a gestire con lucidità i momenti chiave e a respingere i tentativi di rientro della squadra di casa, fino al 25-23 finale.Nel terzo parziale i bianco-blu hanno preso il largo con maggiore decisione, allungando fin dalle prime fasi e gestendo il vantaggio con sicurezza. Lo staff ha potuto coinvolgere gran parte del roster: Belsito e Pascarelli hanno dato un contributo importante, con Belsito protagonista di alcuni palloni pesanti, mentre nel finale si è messo in evidenza anche Bisceglie. Ancora una volta decisiva la correlazione muro-difesa, che ha reso estremamente complesso per Molfetta trovare soluzioni efficaci, permettendo all'Adriatica di chiudere anche il terzo set sul 25-19.Questo successo assume un valore ancora più significativo se inserito nel contesto della stagione: al primo anno dell'Adriatica Trani in un campionato regionale maschile, la squadra non solo chiude il girone d'andata al comando conquistando il titolo di Campione d'Inverno, ma raggiunge anche uno storico traguardo con la qualificazione ai quarti di finale di Coppa Puglia.Un risultato tutt'altro che scontato, che racconta il percorso di crescita di una società e di un gruppo capace, fin da subito, di confrontarsi ad alto livello e di trasformare il lavoro quotidiano in obiettivi concreti.