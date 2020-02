La Judo Trani schiera 25 piccoli judoka alla gara nazionale di Judo al Palafiorio di Bari

17 foto Judo Trani

La Judo Trani ha partecipato alla gara nazionale di Judo al Palafiorio di Bari. Erano presenti tra il giorno 1 Febbraio e il 2 Febbraio, oltre 600 atleti provenienti da tutta l'italia con la presenza della scuola di Scampia di Gianni Maddaloni. La Judo Trani ha schierato 25 piccoli judoka conquistando tante medaglie ottenendo sia un buona esperienza sportiva che educativa.Il tecnico Nicola Loprieno ringrazia i collaboratori che hanno dato sostegno alla manifestazione: Leonardo Occhionorelli, Arno Antonietta e Rosa Ferri. Un grazie particolare va a tutti i genitori. La Judo Trani non si ferma qui, sarà impegnata sabato per il Campionato Italiano Cadetti di Lotta al centro olimpico di Ostia. La scuola tranese da oggi ha come seconda sede la struttura gestita dalle suore S.Paolo di Trani.La Judo Trani vi aspetta in tanti dando la possibilità di fare conoscere discipline nobili e Olimpiche come il judo e la lotta. Possono partecipare anche bambini da 3 anni in poi.