La Polisportiva scrive al Sindaco: "Mantenga la promessa, un'amichevole per festeggiare la promozione"

I calciatori tranesi della Polisportiva Trani chiedono al sindaco Amedeo Bottaro di mantenere la promessa:La richiesta è stata inviata al primo cittadino con PEC sabato scorso 26 luglio 2025, in occasione della vincita del campionato 2024/25 avvenuta con una giornata in anticipo, e che ha fatto parlare l'intera città. I calciatori della Polisportiva Trani, per l'80% tranesi, avevano chiesto al sindaco di poter disputare l'ultima gara di campionato allo stadio per festeggiare la vittoria davanti ai loro genitori, familiari, parenti, amici e alla loro città. Una richiesta non concessa per la chiusura del stadio dovuta all'inizio dei lavori per l'installazione dei fari, inizio tardato poi di alcuni mesi. Per la precisione, la promessa fu fatta personalmente dal sindaco con un messaggio whatsapp inviato alla società.Il sindaco aveva promesso ai ragazzi di Trani che appena lo stadio fosse tornato nella disponibilità avrebbero potuto festeggiare la vincita del campionato come meritavano davanti alla città, in quanto per la maggior parte tranesi. Pertanto la società a nome dei calciatori tranesi e dell'intera squadra chiede, appena fruibile lo stadio, di essere autorizzata a disputare una gara amichevole per festeggiare la vincita del campionato scorso. I giocatori di Trani ringraziano fin da ora il sindaco e lo invitano a dare il calcio di inizio simbolico della gara amichevole, accendendo per la prima volta i fari allo stadio N. Lapi.Di seguito il testo della PEC inviata al sindaco Bottaro: "Illustrissimo sindaco del Comune di Trani, Amedeo Bottaro, i calciatori tranesi della Polisportiva Trani le chiedono di poter disputare una gara amichevole presso lo stadio di Trani per festeggiare finalmente la vittoria del campionato di terza categoria della scorsa stagione calcistica. Festa che i ragazzi, per l'80% tranesi, non hanno potuto disputare per la chiusura dello stadio per i lavori di installazione dei fari. In particolare i calciatori tranesi a nome anche di tutti gli altri calciatori della squadra, le chiedono di poter sputare la gara amichevole per festeggiare la vittoria dello scorso campionato in concomitanza con l'inaugurazione dei fari. Una richiesta che i calciatori tranesi sono certi che lei accetterà in quanto dispiaciuto e rammaricato di non aver potuto a suo tempo concedere gli stessi calciatori tranesi di festeggiare con le loro famiglie, amici, parenti e l'intera città, la vittoria del campionato allo stadio come meritavano.In quell'occasione lei stesso garantì ai ragazzi di Trani che appena fosse tornato disponibile lo stadio avrebbe permesso ai ragazzi di festeggiare come meritavano. Ricordiamo che i calciatori tranesi furono costretti a festeggiare la promozione al centro sportivo Capirro. Tutto i calciatori biancazzurri sono certi che in qualità di primo cittadino di Trani manterrà la promessa fatta con un messaggio alla società. I giocatori di Trani , il presidente e tutta la società ringraziano fin da ora e la invitano a dare il calcio di inizio simbolico della gara amichevole, accendendo per la prima volta i fari allo stadio N.Lapi. Sarà cura della società comunicare la squadra che disputerà l'amichevole con la Polisportiva Trani."